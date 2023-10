Sudáfrica, vigente campeona del mundo, tumbó este domingo a Francia en un partido con suspenso hasta el final (28-29) y se clasificó para las semifinales del Mundial de Rugby, en las que se medirá el sábado 28 a Inglaterra.

A pesar del apoyo de su eléctrica hinchada y del milagroso regreso de su estrella, Antoine Dupont, quien se había fracturado el pómulo hace menos de un mes, Francia fue víctima de una cátedra histórica en la que que, para muchos, estaba predestinada a vencer por primera vez.

Ni los 10 minutos en los que jugó en inferioridad, precisamente por la amarilla que vio Eben -héroe a posteriori-, ni las 80.000 gargantas del coliseo de Saint-Denis, ni la clase de Dupont y Thomas Ramos hicieron temblar a los Springboks y su temible retaguardia y juego frontal.

Hubo un primer tiempo frenético en el que ambas selecciones intercambiaron golpes sin piedad. A un directo de Francia, respondía Sudáfrica con un gancho. Fueron cinco ensayos en los primeros 40 minutos, dos de les Bleus y tres de los Springboks.

El juego expeditivo y frontal de los sudafricanos estaba dando los frutos hasta que la calidad en el pie de Thomas Ramos dio la vuelta al marcador antes del descanso, aunque por un estrecho margen de tres puntos.

Con un jugador más por la amarilla a Eben Etzebeth, los hombres de Fabien Galthié tuvieron diez minutos para aprovechar esa ventaja en los primeros compases del segundo periodo. No lo lograron.

Francia llevaba una ventaja de seis puntos y se las veía felices, hasta que la poderosa segunda línea sudafricana quebró la defensa gala y Eben marcó un ensayo para la historia. Pollard transformó y luego se cobró un golpe de castigo.

La ventaja de los Springboks la redujo Thomas. Con un punto abajo, los franceses lo intentaron, pero la coraza sudafricana fue impenetrable.

Tras librar una verdadera batalla, los Springboks de Sudáfrica sacaron su chapa de campeón vigente para doblegar a Francia y así, abrirse camino a otra semifinal del Mundial de Rugby.

La otra llave, que quedó definida el sábado, será Argentina ante Nueva Zelanda, el próximo 20 de octubre, también en el Stade de France de Saint-Denis.

It's over in Paris. Thank you for a massive massive massive contest @FranceRugby 🇿🇦#StrongerTogether #Springboks #RWC2023 #FRAvRSA pic.twitter.com/mQL1c5Gf3w

— Springboks (@Springboks) October 15, 2023