Nueva Zelanda le ganó 28-24 a Irlanda y será el rival de ‘Los Pumas’ en las semifinales del Mundial de Rugby.

Los ‘All Blacks’ fueron levemente superiores, aguantaron el intento de remontada final por parte de sus rivales y se quedaron con el mejor partido del torneo.

El primer tiempo fue muy parejo, tuvo constante ida – vuelta y hubo cuatro tries (ambos seleccionados anotaron dos). Los vestidos de negro arrancaron mejor y llegaron a estar 13-0 gracias dos penales y un gran try de Leicester Fainga’anuku. Sin embargo, terminaron yéndose al entretiempo ganando por un solo punto (18 a 17).

En el complemento, ya visiblemente cansados, los dos elencos siguieron animándose a jugar. Y en ese contexto llegó un tremendo try de Will Jordan, para que los ‘All Blacks’ vuelvan a distanciarse. Pero su rival nunca aflojó: descontó, luchó y logró disponer de la última pelota con el marcador 24-28 en su contra.

Irlanda podía cambiar la historia con un try y lo intentó todo durante más de 30 fases, hasta que el experimentado Samuel Whitelock recuperó la ovalada para desatar la alegría de los suyos. Fue un cierre de partido inolvidable.

A legend of the game. You’ve had a stellar career, Johnny. Thank you for all the battles over the years 👏#IREvNZL pic.twitter.com/7NM48Xoalv

— All Blacks (@AllBlacks) October 14, 2023