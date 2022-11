Un nuevo escándalo extradeportivo remece al Team Chile, especialmente a la Federación de Canotaje, y que tiene como protagonista a la campeona mundial María José Maillard.

La atleta ha sido suspendida por seis meses de toda actividad deportiva, luego de ser acusada de maltratos hacia otras seleccionadas y al entrenador en jefe de su disciplina.

De acuerdo a La Tercera, todo se remonta a 2017. Ahí, una competidora de Kayak acusó a Maillard y su compañera Karen Roco por maltratos. A ella se sumó Evidio González, head coach del Canotaje.

También, Goviana Reyes denunció “maltratos físicos y psicológicos” de parte de la campeona mundial en las instalaciones del Centro Olímpico de Curauma.

Por lo anterior, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo decidió suspender por un semestre a María José Maillard.

En un fallo dividido, el presidente de la entidad, Eduardo Arévalo, pidió un año de marginación; mientras que otro de los miembros, Carlos Castro, fue partidario de solo amonestarla por escrito.

La defensa de María José Maillard

Este tipo de líos, vale mencionar, no son nuevos para la representante del Team Chile.

En septiembre pasado, la ‘Cote’ reveló que fue agredida por un entrenador y que, en ese caso, la Federación de Canotaje hizo vista gorda pese a los antecedentes presentados por la deportista.

“No tuve ninguna respuesta de eso. Como deportista me sentía súper desamparada y sin respaldo de nadie. Denuncié y la Federación nunca me respondió los correos. Con copia al presidente del Comité Olímpico, con copia a la ministra Cecilia Pérez, con copia al IND. No hicieron nada”, contó entonces la atleta.

“No quiero pensar que esta sea la razón, pero el presidente actual de la Federación (Álvaro Torres) es mi ex pareja y nosotros terminamos en súper malos términos. No entiendo las cosas que me están pasando”, agregó en su momento Maillard.