Un levantador de pesas de Irán fue suspendido de por vida de toda competición por realizar un “polémico” saludo en el podio, esto durante una competición en Polonia.

Mostafa Rajaei estrechó el pasado sábado la mano del competidor israelí Maksim Svirsky a la hora de la premiación en un campeonato mundial Masters en Wieliczka.

Las autoridades iraníes apuntaron que el deportista “cruzó todas las líneas rojas de la República Islámica”. Recordar que en el 2021 el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, pidió a los atletas iraníes no dar la mano a “los representantes del régimen criminal (refiriéndose a Israel)”.

En tanto, de acuerdo a la agencia oficial IRNA, la Federación de Halterofilia “ha suspendido de por vida a Mustafa Rajaei de todas las competiciones por el país”.

El mismo medio compartió un video donde Svirsky le ofrece la mano a Rajaei, luego de los himnos. El iraní aceptó el gesto y ambos se tomaron una fotografía juntos.

Esta acción ha provocado la polémica en Irán, enemigo acérrimo de Israel, país al que no reconoce.

“Además de pedir disculpas al líder de la Revolución, a las familias de los mártires y a todo el pueblo de Irán, prometo que no seremos testigos de incidentes como este en la familia de la halterofilia”, declaró el presidente de la federación de este deporte, Sajad Anoushiravani.

Una polémica que recuerda el caso del ajedrecista Alireza Firouzja, quien decidió no competir con la bandera de su país porque le obligaban a no jugar contra israelíes y perder esas partidas.

