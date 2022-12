La estructura de gobierno en Irán, que conocemos en la actualidad, combina de forma singular instituciones autoritarias con prácticas democráticas. Esto es el resultado directo del equilibrio de fuerzas tras la Revolución islámica de 1979.

Sin embargo, el régimen de este país islámico no ha dejado de lado la intensidad a la hora de reprimir a quienes estén en contra de sus principios de gobierno o de quienes defienden el derecho de las mujeres.

Pese a conseguir una independencia real al cumplir la mayoría de edad, la mujer iraní está coartada por prohibiciones como la de cantar en público, conducir motos o asistir a partidos de fútbol.

Aún el hombre tiene la última palabra sobre muchos de los derechos de las féminas, que dependen del padre hasta que se casan, cuando pasan a estar subordinadas al marido.

Últimamente, la muerte de Mahsa Amini ha desatado unas protestas sin precedentes por la obligatoriedad del velo en Irán. Esta mujer de origen kurdo fue arrestada y presuntamente torturada por la policía por no usar su hiyab correctamente.

Este régimen tampoco ha dejado tranquilo a los deportistas y se les está atacando, llegando incluso a darles muerte. Los tiene en la mira por su apoyo a las protestas y hay un número importante que corre el riesgo de la ejecución.

Mientras el Mundial de Qatar estaba en disputa se conoció el caso del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani. El jugador está inculpado por su supuesta participación en el asesinato de tres agentes de seguridad el 16 de noviembre en la ciudad de Isfahán. Es acusado de “moharebeh” o “enemistad con dios”, delito que puede conllevar la pena de muerte.

El entorno del exjugador de clubes como el Tractor Sazi y Rah-Ahan Tehran niega las acusaciones del régimen, aunque admite que participó en las protestas por la muerte de Mahsa Amini.

Este caso ha provocado un especial rechazo internacional e incluso la cantante colombiana Shakira lo defendió en Twitter poco antes de la final de la Copa del Mundo.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml

— Shakira (@shakira) December 18, 2022