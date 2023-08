Fue en septiembre de 2022 cuando Magnus Carlsen remeció al mundo del ajedrez tras denunciar públicamente al estadounidense Hans Niemann de hacer trampa.

Tras su sorpresiva derrota en la prestigiosa Sinquefield Cup del año pasado, que se le significó perder un invicto de 53 partidas, el noruego disparó contra su rival, que terminó reconociendo las trampas en la plataforma Chess.com -eso sí, no contra Carlsen-.

Ante la revelación, la compañía se lanzó contra Niemann, que decidió llevar el asunto a tribunales y demandar a Chess.com, al gran maestro y Hikaru Nakamura, a la empresa Play Magnus Group y al maestro Daniel Rensch, por difamación en su contra y alegando un monto nada despreciable de 500 millones de euros.

Sin embargo, el ajedrecista de 20 años decidió frenar su alegato y así, darle espacio a la paz.

“Nos complace informar que hemos llegado a un acuerdo con Hans Niemann para dejar atrás nuestras diferencias y avanzar juntos sin más litigios”, informó este lunes Chess.com en un comunicado.

Por su parte, Magnus Carlsen reconoció, tras revisar los informes, que “no hay pruebas determinantes de que Niemann haya hecho trampa en su partida contra mí en la Copa Sinquefield. Estoy dispuesto a jugar contra Niemann en torneos futuros, en caso de que nos emparejen”.

Finalmente, Hans Niemann enterró el conflicto y afirmó sentirse complacido luego de que su demanda contra Magnus Carlsen y Chess.com “se haya resuelto de manera mutuamente aceptable y volver a Chess.com. Espero competir contra Magnus en ajedrez en lugar de en los tribunales“.

