El noruego Magnus Carlsen, actual campeón del mundo de ajedrez, afirmó este lunes, mediante un comunicado en su espacio de Twitter, que el estadounidense Hans Niemann “ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente”.

En una carta dirigida a su “querido mundo del ajedrez”, Carlsen escribe: “En la Copa Sinquefield 2022 tomé la decisión profesional sin precedentes de retirarme del torneo después de mi partida de la tercera ronda contra Hans Niemann. Una semana después, durante el Champions Chess Tour, renuncié contra Hans Niemann después de jugar sólo una jugada“.

“Sé que mis acciones han frustrado a muchos en la comunidad ajedrecística. Estoy frustrado. Quiero jugar al ajedrez. Quiero seguir jugando al ajedrez al más alto nivel en los mejores eventos”, agrega.

Carlsen cree que “las trampas en el ajedrez son un gran problema y una amenaza existencial para el juego“. “También creo que los organizadores del ajedrez y todos los que se preocupan por la santidad del juego que amamos deberían considerar seriamente el aumento de las medidas de seguridad y los métodos de detección de trampas en el tablero de ajedrez”, subraya.

El campeón mundial añade: “Cuando Niemann fue invitado en el último minuto a la Copa Sinquefield de 2022 consideré fuertemente la posibilidad de retirarme antes del torneo. Al final opté por jugar“.

“Creo que Niemann ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente. Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso plenamente concentrado en el juego en posiciones críticas mientras me superaba con negras de una manera que creo que sólo un puñado de jugadores puede hacer. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva”, narra.

“Debemos hacer algo con respecto a las trampas y, por mi parte, no quiero jugar contra gente que haya hecho trampas repetidamente en el pasado porque no sé lo que son capaces de hacer en el futuro“, incide.

“Hay más cosas que me gustaría decir. Lamentablemente, en este momento estoy limitado en lo que puedo decir sin el permiso explícito de Niemann para hablar abiertamente. Hasta ahora sólo he podido hablar con mis acciones, y esas acciones han dicho claramente que no estoy dispuesto a jugar al ajedrez con Niemann. Espero que la verdad sobre este asunto salga a la luz, sea cual sea”, concluye el noruego.

El pasado 19 de septiembre Magnus Carlsen abandonó nada más empezar su partida del torneo Julius Baer Generation Cup contra Hans Niemann, el mismo rival ante el que, dos semanas antes, perdió en la Sinquefield Cup de San Luis (Estados Unidos) en un juego a ritmo clásico que indujo al noruego a retirarse del torneo insinuando que el norteamericano había hecho trampas.

El reencuentro de ambos jugadores en este séptimo torneo del Champions Tour, que se juega por internet, despertó una gran expectación entre los aficionados.

El noruego no dio explicaciones claras tras su retiro en la Sinquefield Cup, pero todo el mundo entendió que obedecía a sus sospechas al comprobar que su rival jugaba a toda velocidad contra una variante rara de la nimzo-índia que él había preparado expresamente para aquella partida.

“Me he retirado del torneo. Siempre he disfrutado jugando en el Club de Ajedrez de San Luis y espero estar de vuelta en el futuro”, escribió entonces Carlsen en su cuenta de Twitter, en la que tiene 715.000 seguidores.

El mensaje dejaba entrever algo más detrás de su abandono ya que venía acompañado de un antiguo vídeo de José Mourinho en el que el entrenador portugués de fútbol comentaba: “Si hablo, me meto en un gran problema”.

Niemann, número 49 del ránking mundial de ajedrez, había derrotado con negras a Carlsen y puso fin a la racha de partidas sin perder que el campeón del mundo había prolongado hasta las 53. El norteamericano alegó que, casualmente, había repasado esa línea unas horas antes de la partida. “Por una especie de milagro, comprobé esa línea hoy mismo. No sé por qué. Es algo ridículo, pero fue así. No entiendo por qué lo miré, es ridículo”, manifestó.

Aquella era la primera vez que se enfrentaban en ajedrez clásico y los dos jugadores compartían el primer puesto del torneo empatados a 1,5 puntos tras conseguir una victoria y unas tablas. Aquel triunfo permitió, además, a Niemann superar por primera vez la barrera de los 2.700 puntos en el ránking mundial.

“Debe de ser vergonzoso para el campeón del mundo perder contra un idiota como yo”, comentó entonces el estadounidense.

El nuevo choque entre Carlsen y Niemann, ahora por internet, se prestaba a todo tipo de opciones: desde una partida normal hasta una negativa del campeón mundial a jugar contra Niemann. Lo que casi nadie esperaba es que el campeón del mundo se aviniera a jugar pero abandonara en la segunda jugada, regalando el punto a su rival.

El estadounidense de 19 años, que protagonizó episodios de fraude en partidas de ajedrez cuando tenía 12 y 16, abrió ese 19 de septiembre con peón de dama (1.d4), Carlsen respondió llevando su caballo a f3, y cuando las blancas continuaron con 2.c4, el campeón del mundo abandonó.

Las iniciales insinuaciones de Carlsen han pasado este lunes a una acusación directa de que Niemann hace trampas, “más de las que ha admitido públicamente”.

El comunicado del campeón del mundo de ajedrez