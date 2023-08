Este domingo, All Elite Wrestling (AEW) rompió un récord tras lograr un lleno total en el mítico Wembley Stadium.

Con más de 80 mil personas en el evento All In London, la compañía presidida por Tony Khan apuesta por seguir haciendo historia y es ahí, donde apunta a Chile.

“Sudamérica es un gran mercado que nos gustaría visitar”, reconoció el propio Khan tras el espectáculo realizado en Inglaterra.

Tomando en cuenta su exitoso quinto año en la industria, el mandamás de AEW aseguró que la misión de su empresa es “explorar más mercados importantes y Chile es uno al que nos gustaría ir”.

“Previamente nos han preguntado sobre México y Puerto Rico, y creo que podríamos hacer una buena primera impresión allí”, agregó Tony Khan, que expresó su felicidad y sorpresa tras desatar la locura por la lucha libre en Londres.

De esta forma y para sorpresa de la fanaticada local, All Elite Wrestling (AEW) podría aterrizar en Chile con experimentados luchadores y luchadoras a su haber.

Tony Khan names Mexico, Puerto Rico and Chile as markets he would like to run AEW shows in. #AEWAllIn pic.twitter.com/sCnzT8Alr0

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) August 27, 2023