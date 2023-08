Entre los programas que cautivaron a la TV chilena en los 90-2000, la lucha libre de la WWE llegó como una apuesta que terminó quedándose para siempre en la memoria de fanáticos y fanáticas que pasaron tardes y fines de semana pegados a la pantalla para ver acción y por qué no, revivir una nostalgia que aún sigue presente.

En los años 90, La Red se abría camino para entrar en lo que hoy es la industria de los canales de televisión en Chile. Entre cambios de administración y múltiples parrillas programáticas, el año 1999 llegó una revolucionaria idea a las pantallas: la WWF (actual WWE).

El conglomerado mexicano/estadounidense Albavisión tomó las riendas de la estación, y de la mano de José Manuel Larraín como director ejecutivo, apostó por traer desde Norteamérica al éxito en pantalla de la época: la lucha libre.

La World Wrestling Federation (después conocida como World Wrestling Entertainment) vivía por aquel entonces su mayor apogeo con la ‘Attitude Era’.

En plena lucha por la sintonía con la World Championship Wrestling -comandada por el mítico Hulk Hogan-, los episodios de la compañía de Vince McMahon tuvieron su puntapié inicial en Chile.

A pesar de contar con meses de retraso, aquello no fue impedimento para que la fanaticada de nicho comenzara a crecer viendo como las figuras de Stone Cold, The Rock (mejor conocido como La Roca), Triple H, The Undertaker, Kane, Chris Jericho, Eddie Guerrero, Rikishi, Chyna, Lita y los hermanos Matt y Jeff Hardy, entre muchas otras, acaparaban las miradas.

Desde el 99′ al 2001, la señal comenzó a ganar adeptos y con ello, más elementos para atraer a la audiencia. Emisiones de los clásicos WWF Raw is War, SmackDown en diferido, cautivaron a las y los jóvenes de la época, incluyendo las tradicionales voces de Carlos Cabrera y Hugo Savinovich, este último, con sus clásicas frases “¡Carliiitos!” y “¡Atáaangana!”

Tras alcanzar un buen marco de público e incluso, transmitir episodios de la competencia (WCW), el último capítulo de la WWF en La Red llegó en 2001 por fin de contrato, pero sentó precedentes para algo más.

Ya en 2003, Chilevisión tomó la posta y apostó por un fenómeno creciente.

Los shows de sábado y domingo con la dupla Cabrera-Savinovich y también, la narración de Marcelo Rodríguez, no se quedaron solo en eso, ya que se comenzaron a transmitir los PPV (eventos de pague-por-ver) también en diferido, aunque con un poco menos de retraso y con espacios hechos para aprovechar el contenido: concursos, comerciales y además, programas conducidos por Esteban Abdala.

Por otra parte, el hecho de que la señal de CHV se transmitiera a nivel nacional trajo consigo una masividad de espectadores desde todas las regiones del país.

Las figuras en pantalla seguían brillando, ahora, con nuevos rostros: John Cena, Rey Mysterio, Batista, Jeff Hardy y Edge, entre otros, sumándose a los ya conocidos Randy Orton y Shawn Michaels, por nombrar algunos.

Y es que, ¿A quién no castigaron o le prohibieron ver la lucha libre por tratar de imitar los movimientos de las y los luchadores?

Fue tanta la popularidad que el establecimiento de un gran público adepto a la lucha libre cimentó las bases para la primera llegada de los espectáculos en vivo de la WWE en Chile. Desarrollado en 2008, los luchadores de la compañía fueron recibidos en masa en el Aeropuerto de Santiago y causaron un lleno total en el entonces Arena Santiago (hoy Movistar Arena).

De ahí en más, creció también el merchandising (tiendas de poleras, álbumes, juguetes) y con ello, siguieron las visitas: 2009, 2011, 2016, 2017 y 2018 -el último hasta la fecha-.

Como efecto del paso del tiempo, las transmisiones de la WWE en televisión abierta fueron cayendo, en parte, por sus semanas de retraso en relación a lo emitido por el ‘TV cable’ y el acortamiento de los programas, que pasaron de muchas horas a solo mostrar fragmentos de 45 minutos. Así entonces, hasta 2011, Chilevisión emitió sus últimos capítulos.

Unos intentos de UCV Televisión (2011-2012) y La Red (2013 y 2021) apostaron a revivir el fenómeno, pero la llegada del Internet y las plataformas de streaming -en este caso WWE Network– se llevó al público televisivo.

A pesar de ello, lo concreto es que la fanaticada chilena sigue más viva que nunca en redes sociales. Muestra de aquello son páginas de comunidades nacionales como TIM Wrestling CL (Team WWE Chile), Fans Club Oficial WWE Chile o recientemente, los canales de YouTube de Diego Aranis y Universidad del Wrestling.

Asimismo, el territorio nacional vio nacer a sus propias compañías de lucha como Xplosión (desde 2010, también conocida como XNL) y CNL Chile (Campeonato Nacional de Lucha) y también, a exponentes como Akari y Catalina García que salieron al extranjero.

Lo concreto es que el fenómeno de la lucha libre en Chile se quedó para siempre en sus fanáticos y eso, hasta lo reconocen desde la propia WWE.

De hecho, en una conferencia de prensa llevada a cabo en febrero de este año, el luchador Sami Zayn reconoció al público nacional y Santiago como “una de las mejores ciudades” para dicha disciplina.