Con Jox Moxley como protagonista (ex Dean Ambrose), AEW All In sorprendió a Londres con un sangriento combate que recordó tiempos pasados.

Una jornada violenta y sangrienta fue la que se vivió, este domingo en Londres, tras el AEW All In. El evento reunió a los mejores luchadores de la empresa en Inglaterra, aunque fue una pelea la que se robó todas las miradas; un cinco vs. cinco sin descalificación, donde Jon Moxley fue el protagonista.

La lucha enfrentó a Orange Cassidy, Eddie Kingston, Penta, Chuck Taylor y Trent Beretta ante el Blackpool Combat Club, compuesto por Moxley (ex Dean Ambrose en la WWE), Santana, Ortiz, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli (ex Cesaro).

Nada más empezar, los ánimos ya se caldearon entre los luchadores, quienes se pelearon hasta en el backstage y ocuparon todo tipo de elementos para dañar a sus rivales; desde puntiagudos palillos de madera hasta artefactos con alambres de púas.

Como es de costumbre, Moxley fue el primero en sangrar luego de que Penta le enterrara un gran puñado de palillos en su cabeza, quedando con los palos en su frente por varios segundos mientras seguía peleando.

Quien impactó en la WWE con su personaje de Dean Ambrose en The Shield se logró reponer a lo largo del combate y logró desquitarse, pero no con Penta, sino que con Orange Cassidy (actual campeón internacional), a quien le refregó un tenedor en el rostro, para luego lanzarlo de cabeza contra una silla.

Todos se pegaban en distintas partes del estadio y el público enloquecía al no saber hacia dónde enfocar sus miradas. Con varios luchadores sangrando, los aficionados seguían pidiendo que ingresaran más mesas y más alambres de púas… Deseo concedido.

Otro de los enfrentamientos de la misma pelea fue el protagonizado por Cassidy y Castagnoli. Este último recibió el castigo de uno de los favoritos de la gente, quien rompió una botella y se pegó los restos de vidrios en su puño vendado, para que sus ‘combos’ hicieran aún más daño.

El punto más álgido fue el que sufrieron Moxley y Eddie Kingston que, al más puro estilo de la antigua ECW, se estrellaron contra una mesa llena de alambres de púas y con sus rostros llenos de sangre reflejaron la postal de la jornada.

Un evento que ha impactado a la lucha libre mundial y que vio como el Blackpool Combat Club no pudo salirse con la suya, cayendo derrotados a manos de queridos peleadores. ¿Podrá la AEW superar a la WWE en espectadores? No se puede saber, pero van por buen camino.

Jesus christ, Penta El Zero Miedo just jammed fucking skewers onto Jon Moxley’s head & Moxley is just simply embracing the pain. Penta is one SICK FUCK.🤣🤣🤣🤣🤣🤣#AEWAllIn pic.twitter.com/cXHvWaqB66 — #TeamJD (@EddieLordChief) August 27, 2023

Eddie Kingston, una mesa, la esquizofrenia de Jon Moxley y Orange Cassidy por encima de todo lo demás. pic.twitter.com/eOoyx3mTsc — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) August 27, 2023