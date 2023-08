Una trágica noticia sacude al mundo de la lucha libre, luego de que Triple H confirmara, a través de sus redes sociales, el repentino fallecimiento de Windham Rotunda, mejor conocido como Bray Wyatt.

El actual vicepresidente ejecutivo de relaciones y jefe del área creativa de WWE reveló la lamentable información en su cuenta de Twitter (X).

“Acabo de recibir una llamada del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mike Rotunda, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia WWE, Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció inesperadamente hoy“.

“Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todos respeten su privacidad en este momento“, agregó.

Windham Rotunda, de 36 años, logró notoriedad en la industria del wrestling con su recordado personaje de Bray Wyatt en el stable ‘The Wyatt Family’, además de sus otros personajes como ‘Husky Harris‘ y recientemente, ‘The Fiend‘.

Cabe recordar que Rotunda llevaba meses alejado de los cuadriláteros por una extraña enfermedad aún no clarificada, siendo su ultima aparición en el Royal Rumble de enero de 2023, cuando venció a LA Knight en un Pitch Black Match.

El recordado paso del fallecido luchador en la WWE contó con dos etapas, la primera de ellas como novato en la NXT bajo el nombre de Husky Harris, formando parte de la facción ‘The Nexus’.

Posteriormente, se hizo conocer bajo el reconocido personaje de Bray Wyatt, al formar el equipo ‘The Wyatt’ Family junto a Joseph Ruud (Erick Rowan) y Brodie Lee (Luke Harper).

De ahí en más, Windham Rotunda alcanzó notoriedad en la compañía, formando rivalidades contra John Cena y Daniel Bryan, entre otros; y también, ganando títulos como el WWE Championship y el WWE Universal Championship en doble instancia.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36.

WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP

— WWE (@WWE) August 24, 2023