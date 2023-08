El devastador anuncio de la muerte de Bray Wyatt dejó en shock al mundo de la lucha libre y el espectáculo. Tras confirmarse la noticia por parte de Triple H, ahora, salió a la luz el motivo del sensible deceso del luchador.

Wyatt, cuyo nombre real era Windham Rotunda, falleció producto de un infarto, derivado de las complicaciones que tuvo tras contraer COVID-19 a principios de año.

Aquella información fue ratificada por el periodista Sean Ross Sapp, quien reveló que “Windham Rotunda (Bray Wyatt) contrajo COVID que exacerbó sus problemas cardiacos. Hubo muchos avances positivos hacia su regreso y su recuperación. Lamentablemente hoy (ayer) sufrió un infarto y falleció“.

De hecho, todo esto ocurrió mientras se esperaba que la estrella de WWE regresara a dicha compañía tras su ausencia del encordado desde enero de 2023. Su última lucha en la empresa fue en aquel mes contra LA Knight, a quien venció en un Pitch Black Match del evento Royal Rumble.

La triste noticia de la muerte de Rotunda, quien solo tenía 36 años al momento de dejar este mundo, impactó a la industria del wrestling.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue Dwayne Johnson (The Rock). “Estoy desconsolado por la noticia del fallecimiento de Bray Wyatt. Siempre tuve un tremendo respeto y amor por él y la familia Rotunda. Me encantó su presencia, promos, trabajo en el ring y conexión”, sostuvo el actor.

En esa misma línea, John Cena afirmó sentirse “devastado por la noticia del fallecimiento de Windham Rotunda. Mi corazón está con toda la familia Rotunda”.

“Windham sacó lo mejor de mí en muchos sentidos. Estaré eternamente agradecido por los momentos que compartimos. Un día triste para todos aquellos a quienes llegó en todo el mundo”, escribió el deportista en sus redes sociales.

Quien también se sumó a dicha tónica y fue uno de los más consolados por las y los fanáticos de la lucha libre fue Braun Strowman -de nombre real Adam Scherr-, que compartió equipo con Rotunda en ‘The Wyatt Family’.

“Me sentí muy honrado el día que me enteré de que ibas a tener a Knash (su hijo) y me pediste que fuera su padrino. Windham, eras único con una gran mente y un alma aún mejor. El mundo ha perdido a un hombre increíble”, fueron parte de las declaraciones del luchador.

“Mi corazón está con la familia Rotunda, JoJo y todos los bebés saben que los quiero mucho. Nos vemos en el camino, amigo. Dale una palmada en el culo a Brodie de mi parte cuando lo veas. Sé que esto no es un adiós para siempre”, finalizó.

Heartbroken is an understatement to my feelings at the moment about this news. Windham was the consummate professional, the Ultimate Teammate and a Wonderful Father, Husband, Brother, Friend and son. Always brought smiles. Me and my Family send our Condolences & Support❤️🙏🏿 https://t.co/osbvNqvUkJ

— Titus O'Neil (@TitusONeilWWE) August 24, 2023