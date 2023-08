Desazón, pena y rabia son las emociones que comparte Martina Weil, tras ser víctima del bochornoso error de la Federación Atlética de Chile (Fedachi) que la dejó sin competir en la prueba de 200 metros planos del Mundial de Hungría.

Al respecto, la atleta chilena finalmente accedió a dar sus descargos en conversación con Diario la Tercera, donde ahondó en su indignación tras enterarse que quedó fuera de dicha competencia porque la federación chilena, increíblemente, no la inscribió.

“Fue súper decepcionante. Cuando corrí los 400 metros, no quise pensar en lo otro, pero es obvio que a uno le da vuelta en la cabeza. Fue duro, muy duro”, comenzó diciendo.

Mostrando aún su incredulidad por haber quedado ausente del Mundial por temas de inscripción, la deportista comentó que ella había avisado todo para conocer sobre dicho problema, pero que no fue escuchada.

“Yo les avisé el 11 o 12 de agosto que algo pasaba y no me dieron ninguna explicación. En ese momento me comentaron que fue un error, nada más“, complementó.

En esa línea, Martina Weil siguio desahogándose. “Yo me dedico a esto, es lo que hago. Me da rabia porque cuando me vaya bien, dirán que yo represento a Chile”. Sin embargo, según menciona, este tipo de prácticas no son nada nuevas dentro del organismo del atletismo nacional.

“Es triste representar a un país que no te da la posibilidad de representarlos. Varios atletas me han escrito y me han comentado que le han pasado cosas parecidas”, aseveró.

¿Qué más queda por hacer? “En la Federación ya se empezó a realizar una investigación interna. Las culpas son compartidas. Las tiene Juan Luis Carter, el presidente, pero también el gerente general, Kurt Contreras”, añade el citado medio.

“Entre ambos se produjo la descoordinación que terminó con la hija de Gert Weil y Ximena Restrepo, leyendas de la actividad en Chile y Colombia, respectivamente, sin poder intervenir en la prueba”, consignan.

Fue el propio presidente de la Federación Atlética de Chile, José Luis Carter, quien conversó con La Tercera para explicar los motivos del vergonzoso error que dejó a Martina Weil sin competir.

“El primer plazo era el 31 de julio. Se clasificaron seis deportistas. Posteriormente, el día 4, World Athletics nos envía la información de Carlos Díaz y Luis Reyes, porque la lista corrió. Martina siempre estuvo clasificada en 400 y en 200. Siempre”, confesó.

“El que selecciona es World Athletics”, explicó la autoridad, revelando que “el directorio no tiene que aprobar nada, lo hace directo el área técnica con el gerente general. Fue él quien cometió el error humano de no incluirla”.