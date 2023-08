Martina Weil no podrá disputar la competencia de los 200 metros en el Mundial de Atletismo, debido a que no fue inscrita en el plazo determinado para participar en la categoría.

Una mala noticia llega para Martina Weil, brillante atleta nacional que se encuentra en el Viejo Continente, para dar vida a su participación en el Mundial de Atletismo que se desarrolla en el centro de Europa.

En Budapest, Hungría, la chilena que se preparaba para la competición de los 200 metros sufrió un duro revés, luego de enterarse que la Federación chilena no logró inscribirla para la prueba de velocidad.

Todo se remonta al 31 de julio, último día en donde los deportistas podían registrar sus tiempos y en donde Martina cumplió. Además, en esa fecha la entidad, World Athletics, envió los formularios para que las respectivas delegaciones pudieran inscribir a sus competidores.

De parte de Chile, el encargado de realizar este proceso era el gerente general de la Fedachi, Kurt Contreras, quien debió ser informado por el presidente Juan Luis Carter, cosa que no sucedió.

Lamentablemente, el 10 de agosto recién se dio cuenta Martina, luego de que se publicaran los listados oficiales de la competencia, momento en donde solo vio inscrito su nombre entre las competidoras de los 400 metros.

Posteriormente y según informaciones emanadas desde El Mercurio, la respuesta que recibió la chilena de 24 años de parte de Fedachi no mejoró las cosas, ya que le comentaron que no fue inscrita debido a un error entre los encargados anteriormente mencionados, pero que estaban haciendo todo lo posible por arreglar el problema.

Así también, quien habló con el citado medio fue Felipe de la Fuente, entrenador de Martina y quien alzó la voz tras el problema que dejó a su pupila sin la posibilidad de competir en una de sus pruebas favoritas en el Mundial.

Con relación a esto, De La Fuente señaló que “hay un tema que se está revisando de por qué no se hizo la inscripción, pero eso es un asunto administrativo, no técnico, nosotros no nos encargamos de esa parte”.

“Martina debiese haber estado en las dos pruebas, pero algo pasó en el momento de hacer esa ratificación, es algo que están viendo los directivos, nosotros no tenemos la información es lo que ocurrirá”, sentenció su coach.

Por último, detalla que “nosotros nos enteramos al igual que ella, al ver la lista de inscritos. La llamamos por teléfono para preguntarle y ella también estaba sorprendida, porque esperaba estar en los 400 y los 200. Me disculpo con ella de todos modos, pese a que no es nuestra responsabilidad, pero sin duda que está muy decepcionada con el tema”.

Sin duda un fuerte golpe para una destacada deportista nacional, quien alcanzó el registro y marca necesaria para decir presente en el Sudamericano de Sao Paulo hace menos de un mes.