La lucha libre generalmente se ve representada por hombres en la escena local. Poco se habla de la competición de mujeres y menos aún, de lo que puede hacer una competidora chilena en el extranjero.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, sí existe registro de una luchadora nacional sorprendiendo y triunfando en el ‘puroresu’ (lucha libre) de Japón.

Está es la historia de Benita Elgueta Saldias, más conocida como Akari, chilena oriunda de San Antonio (quinta región del país), pero que debió trasladarse hasta el otro lado del planeta para comenzar a deslumbrar en el deporte de contacto.

No obstante, su inició en el mundo del wrestling los tuvo en Chile, a la corta edad de 14 años.

Así lo detalló Akari, quien en conversación con BioBioChile, reveló que “mí interés en este deporte fue a la edad de 14 años, luego de una invitación que me realizaron mis hermanas, pero la modalidad de aquél evento de lucha era mexicano”.

“Esto fue el inicio, ya que me comencé a enganchar con la competición y en la agrupación de San Antonio. Posteriormente pregunté si podía entrenar con ellos, y aunque no habían mujeres, igual me permitieron aprender de lo que era la lucha libre”, indicó.

Sus inicios en la lucha libre

Sin embargo, al no haber una rivalidad directa por falta de competidoras femenina, Benita debió comenzar desde 0 y siendo compañera de un ya peleador en San Antonio.

Akari señaló que fue el punto de partida de su vida en el deporte, al destacar que “yo conversé con este peleador (Hanzo), ya que me gustaba su estilo (patadas), y él me dijo que se inspiraba en el ‘pururesu’, estilo de lucha libre japonesa que combina rapidez, patadas, golpes de artes marciales, entre otros.”.

“Fue en ese momento en donde le pedí una muestra o un video de como era y me enganchó de inmediato, me encantó ese modo de pelea. Además, me señaló que en Japón, habían industrias solo de mujeres y me impulsó a visitar el país para aprender un poco más de la competición”, añadió.

“Esto fue super importante para mí, ya que a la edad de 14 años yo ya quería aprender en Japón ese estilo, pero nunca pensé lo que más adelante se vendría”, deslizó.

Posteriormente, mencionó que en inicios 2019 debutó en Chile en la competición de mujeres, pero no fue lo que esperaba y ese fue el punto de inflexión que le dio el impulso de embarcarse en una travesía, sin saber lo que vendría y lo sorprendente que podía llegar a ser.

Fue así como comenzó a reunir los fondos para poder viajar hasta Japón, solamente a aprender como podía perfeccionar su estilo de lucha, pero lo que encontró fue más que eso.

Su llegada a Japón

Akari nos cuenta que sin pensarlo, al momento de ya juntar el dinero para embarcarse en su misión, habló con una de las representantes más conocidas de la competición femenina en el país nipón, Comando Bolshoi, a quien le envió varios mensajes a su Instagram.

Lo interesante es que desde Japón, la consolidada luchadora le respondió con un toque de incredulidad, ya que es muy raro que una persona cruce gran parte del mundo solo para ir a aprender un estilo de lucha, pero así fue.

Fue en ese momento, donde la chilena comentó: “arriesgándolo todo, yo le hablé a Comando Bolshoi para decirle que quería aprender con ella, pero como los japoneses son un poco herméticos, solo recibí breves respuestas, hasta que ya iba de camino”.

“Ahí fue donde ella me dijo ‘De verdad te vienes para acá’, pensando que yo solo estaba jugando (entre risas), pero fue en ese preciso momento en donde comenzaron a ser más sociables conmigo hasta que pude llegar al Dojo (gimnasio) donde estaba ella y parte de su agrupación”, detalló.

“Nadie esperaba que yo llegara, era demasiado bueno para ser verdad para ellas. Eso sí, fue raro para ellos ya que nunca viene una extranjera a aprender. Las que llegan a la competición, generalmente ya vienen con un nombre y un estarus, no a aprender como fue mi caso”, sostuvo.

De esta forma, se da cuenta del pensamiento que posee Benita, quien dejó en claro que su mensaje para todos es atreverse a dar el paso y poder lograr cosas que muchas veces. Servir de motivación para que muchos más como ella se impulsen a poder perseguir sus sueños.

Así fue como Akari comenzó su camino en el ‘pururesu’, sin saber en lo que llegaría a convertirse.

Lentamente se abrió camino en la lucha libre japonesa, comenzando como una aprendiz de Comando Bolshoi, hasta ser su rival en el enfrentamiento que puso fin a la carrera de su maestra.

En sus palabras, Akari detalla que este combate fue sumamente importante para ella y le sirvió como carta de presentación para instalarse como una sorpresa en la competición asiática.

Akari: la flamante competidora de PURE-J

Fue así, como Benita Elgueta Saldías se convirtió en una nueva integrante de PURE-J, agrupación de luchadoras en la que brilla y triunfa la chilena en suelo japonés.

De hecho, uno de sus mayores logros que ha conseguido en la competición, fue arrebatar el cinturón ‘Pop’ y convertirse en la campeona Princesa de Lucha Libre por más de 400 días, lo que ha sido un verdadero reflejo de todo su esfuerzo por permanecer en el ‘pururesu’ japonés.

Con relación a esto, Akari puntualizó que “fue la primera vez que lo obtenía una extranjera y fui la competidora que más veces lo defendió, luchando 7 veces (mayor cantidad de defensas por un título en la competición) ante luchadoras que buscaban arrebatármelo en el 2021”.

Así también, se fija como objetivo principal quedarse con los cinturones más importante de la lucha libre japonesa al detallar que “tengo muchas ganas de lograr en título más importante en singles y en dupla. Ese es el principal meta que busco conseguir en el ‘pururesu’. Quiero dejar huella en la competición”.

Sin embargo, también quiere expandir su talento por diferentes partes del mundo, al reconocer que “quiero ir a otros países a luchas y representar a mi empresa. Yo soy chilena, soy latina, pero mi estilo de lucha es japonesa y yo la represento como tal y ese es uno de mis sueños, mostrar ese estilo en distintos lugares. Mi idea es que más gente me conozca y a mi historia e impulsarlos a que sigan y luchen por sus sueños”.

Por otro lado, también reveló su postura en caso de querer volver al país y traer consigo todo lo que ha aprendido del ‘pururesu’ en Japón.

En este punto, la oriunda de San Antonio declaró que “lamentablemente, son mundos totalmente distintos. Acá es un mundo de lucha, respetado, profesional y establecido. Allá en Chile, todo es un hobbie y aparte no es tan popular como en México, Japón, entonces es muy difícil poder implementar este estilo, con todo eso lo que conlleva en Chile“.

Otro detalle que Akari mencionó es que ha tenido que hacer 3 veces la tramitación de su visa, pero ahora ya lleva más de 3 años radicada en Japón, sin fijarse una vuelta pronto a Chile.

No obstante, reconoció que “extraño a mi familia. Han sido tantos años acá que me he perdido muchas cosas y para mí, sería realmente importante volver a mi país, aunque sea de visita, pero los pasajes desde acá están muy caros y se me complica costearlos”.

“Espero algún día poder alcanzar el monto para poder comprar unos pasajes y viajar a ver a mi familia. Ya son 5 navidades que no podemos pasar juntos y la distancia hace que los extrañe cada vez más“, complementó.

Por otra parte, hizo un llamado a los chilenos ha que puedan intentar viajar y conocer otras realidades, viendo a la distancia las noticias que hablan generalmente de muertes, accidentes, incidentes y de problemas sociales que poco se ven en una cultura como la asiática.

En sus palabras, apuntó que “acá en Japón es otra realidad, muchas cosas son más baratas que en Chile. Así también, quiero mandar fuerzas para todos en mi país. Se que han habido desastres naturales, problemas económicos y de delincuencia y es por eso, que si es que tienen la posibilidad y lo quieren hacer, emigren y verán que las cosas son diferente en otras partes”.

Ya para terminar, Akari comentó que “me gustaría que mi historia pueda ayudar e impulsar a la gente a que luche por sus sueños, que vean mi realidad y se planteen intentarlo. Quiero que no tengan temor a dar el paso y que no se queden con la pregunta ¿Y si lo hubiera hecho?”.

Por último, señaló y quedó abierta a que “si alguien tienen alguna duda o cualquier pregunta que me quieran hacer sobre Japón, me la pueden hacer a través de mis redes sociales (Akari) y si alguna vez vienen acá, ojalá me puedan venir a ver luchar. Un saludos a todos“.

Lo cierto es que Benita Elgueta Saldias, ‘Akari’, se encuentra haciendo patria en la lucha libre japonesa, siendo una de las extranjeras más destacada de la competición y despertando la sorpresa en todos los asistentes al ‘pururesu’ que se vive en Japón.