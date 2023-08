Se despidió de su sueño. Sammis Reyes, el primer chileno en la historia en llegar a la NFL, decidió retirarse de la misma competición esta jornada.

Fue el propio deportista el que dio a conocer su decisión por medio de un video en las Redes Sociales.

Reyes, que había llegado al Jacksonville Jaguars, explicó que fue víctima de una conmoción cerebral que le ha afectado más de la cuenta. De hecho, su club lo había dejado en la ‘lista de retirados’.

“Estoy aquí haciendo este video porque hace unas dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo del que esperaba”, resaltó Reyes.

Sammis, además, acotó que “fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos en que me di cuenta que esto no estaba bien. Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL”.

“Duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa: nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes si no cuido mi salud”, cerró.

"HE DECIDIDO RETIRARME DE LA NFL"#ESPNFShowChile Sammis Reyes anunció a través de su cuenta de Instagram que la decisión se debe a que sufió una "conmoción cerebral que ha persistido", luego de una semana "sin dormir y con síntomas dolorosos". pic.twitter.com/yNXMKLn0IE — ESPN Chile (@ESPNChile) August 15, 2023

De esta manera, con sentimientos encontrados, Reyes dice adiós a su gran anhelo.