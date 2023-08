Sammis Reyes no lo está pasando bien en plena pretemporada con Jacksonville Jaguars.

Desde Estados Unidos reportan que chileno, que firmó un contrato en mayo con el equipo del estado de Florida, se encuentra fuera de la convocatoria para el primer duelo de pretemporada de su escuadra ante los Dallas Cowboys, a disputarse el sábado 12 de agosto.

¿El motivo? Resulta que, según informó el periodista Jamal St. Cyr, el chileno al ser incluido en la ‘lista de contusiones’ de su equipo, lo cual, indicaría -extraoficialmente- que Reyes sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó lesionado y a su vez, dentro del protocolo de conmoción.

Aquello explicaría la ausencia del deportista nacional en los últimos dos entrenamientos de su equipo. De esta forma, se espera que el oriundo de Talcahuano avance en su recuperación para poder ser considerado en los Jaguars.

En esa línea, durante la presente semana se conoció que Sammis Reyes es el séptimo tight end (ala cerrada) en el depth chart de Jacksonville es decir, de la lista de consideraciones para poder jugar en la NFL. Sin duda, una situación que el jugador, tal como siempre, apuesta a revertir en base a arduo trabajo.

The Jaguars currently have three players in concussion protocol:

CB Tyson Campbell

OLB Yasir Abdullah

TE Sammis Reyes

— Jamal St. Cyr (@JStCyrTV) August 10, 2023