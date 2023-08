Las cosas se han complicado para Sammis Reyes en su aventura por la NFL, luego del nuevo revés que acaba de sufrir en su actual equipo y que podría acabar con el chileno perdiéndose la siguiente temporada en la competición norteamericana.

Resulta que Jacksonville Jaguars, elenco a donde llegó el nacional en mayo del presente año, colocó al oriundo de Talcahuano en la lista de retirados del equipos, debido a las lesiones que han complicado su estadía en la NFL.

La lamentable noticia se conoció hace unas horas, luego que el propio elenco del chileno oficializara la llegada de Bobby Evans, tackleador ofensivo que sería la sustitución perfecta para Reyes.

De esta forma, Jaguars agregó a la lista de reservas y retirados a Sammis.

The Jacksonville Jaguars have signed OL Bobby Evans, the team announced today. Additionally, the team has placed TE Sammis Reyes on the reserve/retired list.

— JaguarsPR (@JaguarsPR) August 13, 2023