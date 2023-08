Indignación causó en Somalia la participación de Nasra Ali Abukar, quien corrió una carrera de 100 metros lisos en los World University Games de China con un tiempo de ¡21.81 segundos!

Sin embargo, la sorpresa va más allá de la pista.

La activista Elham Garaad dio a conocer que Ali Abukar es sobrina de la presidenta de la Federación de Atletismo, Khadija Adan Dahir, por lo que su selección para la prueba sería solamente por motivos de nepotismo.

Al respecto, según informa la agencia EFE, el Ministerio de Deportes de Somalia “despidió hoy a la presidenta de la Federación de Atletismo Somalí, Khadijo Aden Dahir, por nepotismo, después de permitir que una persona sin experiencia deportiva corriese en una competición internacional”.

“(Dahir) ha cometido actos de abuso de poder, nepotismo y difamación del nombre de la nación en el ámbito internacional”, dijo el ministro de Deportes de Somalia, Mohamed Barre Mohamud.

“(Ali) no es una deportista ni es corredora“, añadió la autoridad.

De vuelta en pista, la actuación de Nasra Alí Abukar en la competición de China se ha viralizado por todo el mundo, al ser 10 segundos más lenta que las otras competidoras.

