La otrora estrella de la UFC, Jake Shields, remeció recientemente el ambiente de las artes marciales mixtas al desafiar a 10 luchadores masculinos trans para que lo enfrenten sin descanso entre peleas.

“Dado que los hombres trans son hombres de verdad, me gustaría desafiar a los 10 hombres trans más duros del mundo a una pelea”, escribió en Twitter.

El luchador de 44 años ha expresado en redes sus controvertidos puntos de vista sobre los problemas de las personas transgénero en más de una ocasión.

Incluso, Shields publicó un polémico tuit -que fue posteriormente eliminado- pidiendo ejecuciones públicas para cualquiera que apoye a los niños en la transición de un género a otro.

Además, el deportista se opone a los atletas trans que compiten en deportes femeninos, especialmente en MMA/lucha. Él argumenta que la ventaja física que los atletas trans traen al ring es extremadamente injusta para las mujeres biológicas que compiten contra ellos.

“Donde está el contrato… Pero no haremos 10 contra 1. Sé un jodido hombre y hazlo 1 contra 1. ¿O golpear a 10 hombres te hará sentir mejor con tu hombría?”, escribió Beggs.

En un video de seguimiento de Instagram, Beggs calificó la oferta de Shields como una broma y dijo que era una “falta de respeto” para los luchadores de MMA.

“Si te llamas a ti mismo un luchador, hazlo jodidamente bien”, apuntó el ahora retador.

“Así no es como esperaba salir de la jubilación“, reaccionó Shields en redes.

Since trans men are real men I would like to challenge the 10 toughest trans men in the world to a fight

I fight them with no training camp and no rest between each fight

