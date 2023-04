El luchador de la UFC, Nate Díaz, vive momentos muy oscuros en su carrera como deportista de alto rendimiento, luego de que hace algunos días fuese protagonista de una brutal pelea callejera en donde empleó una llave para dejar K.O. a un civil en plena riña.

Las imágenes impactan por lo eficaz que fue la estrategia del peleador estadounidense, pero lo cierto es que evidencia la diferencia entre el deportista y un simple civil.

Nate Díaz aparece en un video filtrado, aplicando una llave al cuello de su oponente en las afueras del Centro de Convenciones XULA, en New Orleans.

Esto ocurrió hace un par de días, pero tras lo sucedido, la policía local solicitó una orden de arresto para el peleador, debido a que la potente agresión de Díaz fue considerada de Segundo Grado.

Tras esto, según informaciones que se emanan desde Norteamérica, Nate se entregó a y su representante, Zach Rosenfield, fue quien confirmó los hechos.

En declaraciones con los medios locales, el manager de Nate sentenció que “Nate se entregó voluntariamente al departamento de Policía de Nueva Orleans. Continuamos esperando presentar toda la evidencia y los videos que muestran que Nate actuó en defensa propia”.

Lo cierto es que a la fecha de este viernes, el luchador de UFC se encuentra liberado tras pagar su fianza a la espera de la investigación que se elaboré para aclarar el motivo y un posible castigo para Nate Díaz.

Former UFC Superstar Nate Diaz catches some dude in a Ninja Choke and puts him to Sleep during a Street Fight last night…

[🎥 @PaulLABamba] pic.twitter.com/ZmPcW3pBAu

— Fight Haven (@FightHaven) April 22, 2023