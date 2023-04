La fiesta de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Chile 2023 está a solo meses de comenzar y las preparaciones para el mega evento multideportivo se están llevando a cabo para que alcanzar a estar listo antes de la jornada inaugural el viernes 20 de octubre.

Una figura importante en al área de la gimnasia y que en esta ocasión no será parte del torneo es Tomás González, reconocido deportista nacional que cumplirá con otro rol en este evento.

Sin embargo, antes de anunciar cual será su participación, el emblemático representante nacional habló con BioBioChile y brindó su perspectiva de cuál es el nivel que presentan los competidores chilenos en comparación a las delegaciones extranjeras que dirán presente en Santiago 2023.

Ante esto, Tomás González reveló que “yo creo que vamos mejorando poco a poco. Esto va de la mano de la estructura que tengamos para apoyar a nuestros deportistas de alto rendimiento a nivel país. Aún no estamos al nivel de los mejores de América y eso se puede abordar desde los presupuestos que cada nación destina al deporte, hasta la forma de desarrollar cada deporte”.

“Pero siento que hemos ido mejorando poco a poco y es ideal que mejoremos el medallero con respecto a Lima 2019, los que fueron muy buenos para Chile. Así también espero que al ser locales, nos vaya mejor”, completó.

Comentarista para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023

Posteriormente, Tomás destacó cuál será su aporte en el nuevo mega evento multideportivo que se llevará a cabo en Chile, en donde reveló que será comentarista para la cobertura de Canal 13 de Santiago 2023.

En sus palabras, González detalló que “me llegó la invitación desde el mismo canal. Un día me preguntaron en qué estaba, si estaba comprometido con algo para los panamericanos y le comenté que no tenía nada confirmado. Fue ahí que me señalaron la idea de que yo fuese parte del área deportiva y así se dio todo”.

“Será mi primera vez trabajando en una área deportiva, ya que anteriormente lo realicé en uno que otro evento, pero nada tan grande como el nuevo desafío que tengo ahora en los Panamericanos”, indicó.

Así también, fue sincero al puntualizar que realizar un evento de estás características es sumamente complejo por todo lo que conlleva, pero que espera y coloca la fe en que se llegará a concretar de buena manera los respectivos arreglos de recintos y preparación para dar un buen espectáculo en Santiago 2023.

Con relación a esto comentó que “realizar algo de esta magnitud siempre tiene complejidad, pero creo que acá en Santiago se llega bien, confió que tengan todo listo antes de la primera jornada. Obviamente y como en cualquier evento, hay retraso y complicaciones. Además me he enterado que ha habido hartos cambios en la organización desde el año pasado, pero tengo la confianza en que no habrá problemas”.

“Lo único malo es que hay que demostrar que se está avanzando, ya que si no, corremos el riesgo de que nos quiten el certamen y eso sería catastrófico para todas las metas que se han trazado para este año en el deporte nacional”, sentenció.

Comparación de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con Río 2016

“Recuerdo el contraste que se dio entre los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, donde todo fue perfecto y los de Río en 2016, donde hubo problema de organización, de piezas, con algunos competidores, pero a pesar de eso, igual estuvieron muy buenos, pero hubo una gran diferencia“, explicó.

Así también sentenció que realizar este tipo de eventos ayuda a nivel país a incentivar el deporte en los más pequeños y en los adultos a fomentar el ejercicio y adoptar estilos de vida saludable, mientras que revela que las instalaciones deportivas, ayudarán a que poco a poco se vaya montando una cultura de deporte en Chile.

Otro punto en el que Tomás González quiso poner el foco fue en la diversidad de culturas que llegarán a suelo nacional en el último trimestre del año y que será principalmente por acompañar a las delegaciones extranjeras en los Juegos Panamericanos y Parapanamericano de Santiago 2023.

La recepción de los chilenos a las delegaciones extranjeras

Con relación a esto, el emblemático gimnasta chileno afirmó que “creo que nuestros compatriotas en general reciben super bien a los turistas y esto va enmarcado en el deporte, algo que siempre es positivo, pero creo que tomando en consideración todo lo que se ha visto de la delincuencia, hay que tomar medidas para combatir eso antes que sea tarde y comiencen los Panamericanos”.

“Esto es sumamente importante para que los turistas se lleven una buena impresión de Chile y no hayan problemas durante el desarrollo del evento. Eso si, es una instancia super buena para fomentar y publicitarnos como país, para que se motiven y lo conozcan”, declaró.

Así también, no dejó pasar la oportunidad de aclarar su presente ligado al deporte, en donde reconoció que “actualmente estoy en una fase de retiro en donde quiero estar 100% seguro de hacerlo. Tengo pensado de aquí al finalizar este semestre en definir y anunciar bien que es lo que haré”.

“No tengo muchos problemas si llega mi punto final en el deporte, ya que tengo mi propia escuela de gimnasia y estoy super enfocado en eso. Es básicamente una empresa familia y todos la sacamos adelante y me quiero ligar más al ámbito formativo, ya que esto me motiva. Tenemos un alto flujo de alumnos y eso es motivante para mi”, indicó.

Para terminar, compartió un mensaje para todos los espectadores que serán parte de los Juegos Panamericanos y Panamericanos en Chile en donde apuntó que “los invito a que empiecen a conocer a nuestros competidores y deportistas, para acompañarlos y que ellos se puedan sentir realmente en casa y dar lo mejor”.

“Así también, a los competidores decirles cualquier deportista sueña con vivir este tipo de eventos y más aún con ser locales. Imagino que hay muchos que están en etapa de clasificación para representar a Chile y les deseo lo mejor a cada uno de ellos y si alguien queda en el camino, que no se desanime, esto debe ser una motivación para lograr cada vez aspirar más alto en cada una de las disciplinas“, finalizó.