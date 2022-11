Tomás González, uno de los mejores gimnastas en la historia de nuestro país, reveló que no está en sus planes volver a las competencias.

El destacado atleta estará este martes en el programa Juego Textual de Canal 13, donde abordará sus planes a futuro.

“Estoy cansado física y emocionalmente. Es súper duro el alto rendimiento, sobre todo en un país como éste, y siento que logré todo lo que me propuse, incluso más. Estoy tranquilo, lo estoy evaluando, no es definitivo aún, pero estoy barajando el retiro”, aseguró el gimnasta.

Entre otras de sus revelaciones, González detallará los abusos que llegó a sufrir con uno de sus entrenadores.

“En algún momento me llegaron gritos y malas palabras. Sufrí maltrato psicológico. Uno se siente pésimo en el minuto, sientes que te lo mereces”, comentó el atleta.

“Me hizo mucho daño. Llegó un punto en que entraba al gimnasio y me daba cuenta de que estaba con el estómago apretadísimo, y todos los días sentía eso al tener que enfrentar a esta persona”, agregó Tomás González.

Para cerrar, el destacado gimnasta chileno confesó que hace años está en pareja y espera, algún día, formar una familia lejos del deporte de alto rendimiento.

“Estoy muy feliz, yo busco la estabilidad siempre, el equilibrio. Me siento feliz en pareja. Me gustaría (su hijo) que practicara un deporte, pero alto rendimiento ojalá no, que lo disfrute más”, sentenció Tomás.