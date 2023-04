Martina Navratilova, leyenda del tenis mundial, se declaró contraria de que las mujeres transgénero compitan contra mujeres biológicas en el cualquier deporte y lanzó una dura crítica a Lia Thomas.

La extenista checo-estadounidense no le perdona a la nadadora transgénero sus quejas por recibir “medio apoyo” y apuntar que algunas personas están “usando el disfraz del feminismo para impulsar creencias transfóbicas”.

En su cuenta de Twitter, Navratilova salió al paso de los comentarios de la campeona de natación de la NCAA al podcast ‘Dear Schuyler’.

“Lia, no es justo. No deberíamos tener que explicártelo una y otra vez. Además, deja de explicarles el feminismo a las feministas”, escribió la exnúmero uno del mundo y ganadora de 18 Grand Slams.

Lia Thomas Says Her Critics Using 'Feminism' Claims To Hide Transphobia- NEWSFLASH Lia- it’s not fair. We shouldn’t have to explain it to you over and over. Also- stop explaining feminism to feminists…. https://t.co/vZxEva3rm2

— Martina Navratilova (@Martina) April 26, 2023