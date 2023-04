Este miércoles, se concretó todo un hito para Ariel Levy y la lucha libre chilena. Y es que el actor nacional hizo su debut oficial en el show principal de All Elite Wrestling (AEW), competencia directa de la famosa WWE.

El chileno se estrenó en la industria estadounidense del ‘wrestling’, justamente, en el estado donde se encuentra radicado hace unos años, Florida, dejando de lado sus roles protagónicos en territorio nacional para probar suerte como luchador.

Una apuesta que está dando sus frutos. Pese a que la transmisión de AEW Dynamite no consignó el nombre del actor, el público sudamericano reconoció rápidamente al oponente del campeón TNT, Warlow, quien no tuvo problemas para vencer a Levy en pocos segundos con una ‘bomba’ al estilo de Batista.

La carrera del peleador nacional no es nueva en Estados Unidos, llegando a AEW como campeón máximo de la compañía independiente Coastal Championship Wrestling. Un gran salto para Levy, quien pasó de luchar contra oponentes ‘undergrounds’ a tener la posibilidad de compartir un ring con estrellas de la talla de Daniel Bryan, Chris Jericho, Claudio Castagnoli (Cesaro), CM Punk, Jeff y Matt Hardy, Jon Moxley (Dean Ambrose) y Paul Wight (Big Show).

Total domination. TNT Champion @realWardlow makes quick work of his opponent here on #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/u0HskVFNjK

— All Elite Wrestling (@AEW) April 27, 2023