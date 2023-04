Natalia Duco ya respira los Panamericanos. La reina indiscutida del lanzamiento de la bala en el país está enfocada a full en ser protagonista en el esperado evento deportivo internacional multidisciplinario, buscando quedar en el podio ante su gente.

La multicampeona nacional habló con BioBioChile respecto a la próxima competición más grande de América, que se realizará en suelo chileno del 20 de octubre al 26 de noviembre.

Después de conseguir la medalla de oro en los Odesur 2022, en Paraguay, la oriunda de San Felipe piensa de lleno y en grande en lo que serán sus cuartos Panamericanos, tras Río 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Consultada por su preparación, la oriunda de San Felipe declaró que “es un objetivo mucho mayor y por ende tomé algunas decisiones como entrenar más fuerte, cambiar a un entrenador que me pueda ver presencial. Entonces hice todas las modificaciones que creí necesarias para aumentar mi nivel”.

“Definitivamente tengo que lanzar más que 17.06 metros, que es con lo que gané los Juegos Odesur. Así que estoy entrenando más, agregando todo lo que había dejado de hacer, como los masajes, kinesiólogo, por tiempo de mamá y de estudios”, añadió.

Por ello, la deportista de 34 años aseguró estar “muy contenta porque estoy haciendo las cosas mejor y eso con el tiempo va a traer mejores resultados”.

Los Juegos Panamericanos aparecen como el evento más importante que ha recibido Chile en su historia, solo comparable con el Mundial de Fútbol de 1962. Frente a este escenario, Duco indicó que “es soñado, es histórico. Es lo mejor que te puede pasar como deportista, lo importante de tener un evento de tanta relevancia en tu país”.

Es más. La atleta criolla se imagina repetir el maravilloso escenario vivido el 2014 en el país, cuando con un Estadio Nacional lleno se colgó el oro en los Odesur y dio la vuelta olímpica exhibiendo feliz la bandera chilena.

“Sería un sueño y por eso estoy entrenando lo mejor posible, pero dentro de cuidar el tiempo con mi hijo y también el tiempo que necesito para trabajar, para mantener a mi familia”, expresó en el marco de la apertura de una tienda de Under Armour en el Mall Sport.

En cuanto a las expectativas y a la posibilidad de revalidar la medalla de bronce de Toronto 2015, en Canadá, Natalia señaló que “para eso estoy trabajando fuerte. No sé si lo lograré o no, pero eso es lo que tengo en mi mente y para eso me levanto todos los días”.

Recordar que la balista nacional viene de un break en el ciclo panamericano. No pudo competir el 2019 en Lima, Perú, al tener que cumplir una sanción de tres años por doping.

Respecto a cómo ha recuperado ese tiempo en el plano deportivo, Duco dijo que “claro que cuesta volver, pero cada vez estoy más cerca de acercarme a lo que yo soy, pero desde una nueva Natalia, que es una más feliz, más tranquila y que es mamá, que eso es más importante aún”.

“La verdad que en esos tres años (de suspensión) hice todo lo que no había hecho en toda mi vida. Terminé mi carrera, tuve un hijo, trabajé, hice un reality show, gané Master Chef, o sea hice todo, es lo mejor que me pudo pasar a nivel personal”, complementó.

Para finalizar, la titulada de psicóloga en el año 2022 comentó el deseo de poder reunirse pronto con el nuevo ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien fue subsecretario de la cartera de 2007 al 2009 en el gobierno de Michelle Bachelet.

“Me encantaría reunirme con él. No tuve una relación muy cercana con él en su anterior puesto, pero me encantaría juntarme, escucharlo, comentarle mis ideas y apoyarlo, porque al final el deporte es para todos y es para el bien de los chilenos, y cuando esa es la bandera, yo estaré siempre ahí para apoyar”, sentenció.