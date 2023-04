Solo de constancia y frutos de éxitos sabe Daniela “Leona” Asenjo. La deportista valdiviana compartió en sus redes sociales un logro que la llena de orgullo.

A través de su instagram, la boxeadora y campeona mundial de peso súper mosca de la International Boxing Association (IBO) dio a conocer un notable registro en su carrera.

Hasta la fecha, tal como señala la imagen que la propia púgil dio a conocer, Daniela Asenjo se ha ganado y más aún, mantenido en las calificaciones más altas de prestigiosas organizaciones de boxeo, por ejemplo, en:

International Boxing Association (IBO) – primer lugar – campeona super mosca

International Boxing Federation (IBF) – tercer lugar

World Boxing Association (WBA) – quinto lugar

World Boxing Organization (WBA) – sexto lugar

World Boxing Council (WBC) – décimo lugar

Al respecto, la boxeadora chilena señaló sobre su gran presente “no quiero sonar arrogante, pero a veces me cuesta creer que hemos conseguido posicionarnos en lo más alto del boxeo mundial. Pa’ delante sin miedo…. que pa’ arriba no hay techo y en mi cabeza no hay límites!”.

“¡Vamos por todo!, gracias a quienes nos apoyan y facilitan el camino”, concluyó Daniela ‘Leona’ Asenjo.