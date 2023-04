En el deporte nacional, una disciplina de contacto que se ha vuelto muy olvidada ante los grandes deportes que reúnen un multitudinario público, es el Boxeo, pero el olvido resulta peor cuando se compite en una categoría de carácter femenino.

De por sí, el pugilato no tiene tantos focos como otras disciplinas, pero a nivel nacional, hay grandes exponentes que tan solo necesitan del apoyo tanto monetario, como el de la gente para ser reconocidos y poder llevar a cada rincón del país un deporte que enseña disciplina, constancia y forja un hábito, muchas veces alejados de la cultura chilena.

En el Gran Concepción, más específicamente en San Pedro de la Paz, existe una competidora que busca instalar su nombre entre las grandes referentes del boxeo femenino. Este es el caso de Marilyn Ortega, más conocida como ‘La Porfiada’, quien ante los diferentes embistes de la vida ha logrado sobreponerse a la adversidad y seguir con la constancia y su sueño de convertirse en una voz reconocida en la categoría femenina.

Esta competidora de 30 años, dio sus primeros pasos en Valdivia, en el club K.O ubicado en la avenida francesa de la ciudad sureña y desde ahí, se trajo hasta Concepción la calidad de sus golpes y su fuerza de voluntad para competir y ser entrenada bajo el alero del reconocido Coach, Claudio Jara, más conocido como ‘Jota Jota’.

Su inicio en el Boxeo

En conversaciones con BioBioChile, la ‘Porfiada’, explicó sus inicios en la disciplina de contacto al sentenciar que “comencé a boxear en enero del año 2017. Vi en redes sociales que se iban a impartir clases de boxeo femenino y dije ya, probemos. No tenía ningún tipo de conocimiento del deporte. Me inscribí a las clases de boxeo femenino en el club K.O de Valdivia y mi profesora fue la gran Daniela ‘Leona’ Asenjo, actual campeona mundial de boxeo”.

“Tuve el privilegio de formarme y tener una gran instrucción de ella y que hasta el día de hoy se mantiene ayudándome permanentemente”, señaló así su gran vínculo con la gran representante nacional.

Período de inactividad

No obstante, el inicio en el deporte que ama no fue de los mejores, ya que pasó por un periodo de inactividad, pero volvió a la competición con más fuerzas y con ganas de demostrar que las barreras están para romperse.

En sus palabras, Ortega indicó que “luego de 2 años entrenando me vine a vivir a San Pedro de la Paz en Concepción y estuve 2 años inactiva. No entrene, no hice ejercicio ni nada cercano al boxeo por diferentes razones, pero en enero de 2021, hablé con el profe Claudio Jara y le dije ya, volvamos a entrenar. La verdad tenía muchas ganas de volver y estaba pasando por una situación complicada, pero el profesor me dijo: ‘dale, vamos, yo te ayudo"”.

“Nos pilló la pandemia, tuvimos que entrenar al aire libre porque no teníamos gimnasio. Así que de mañana, día, tarde y noche, con frío y todo, entrenamos sin descanso hasta que pudimos volver a la competencia en junio de 2021. La mayor parte de mi carrera boxística la he realizado en Concepción con el profesor Claudio Jara, si bien me formé en Valdivia, gran parte de lo que he aprendido ha sido bajo el alero de ‘Jota Jota’“, añadió.

Nulo financiamiento de terceros

Si bien, el apoyo es fundamental para este tipo de deportes, algo con lo que ha tenido que lidiar Marilyn ha sido la nula ayuda que ha recibido para poder costearse sus viajes, tratamientos, alimentación, hospedaje y cada detalle necesario para poder competir a gran nivel en el Boxeo.

Así lo reconoce ella al revelar que “desde que me encuentro en la competición, no he recibido ningún financiamiento. Todo lo respectivo a pasajes, estadía, la alimentación, gastos médicos, lesiones, masajes, todo lo que conlleva la preparación ha sido costeado por mí, además de apoyo con rifas que hemos tenido que realizar en el club, beneficios, ventas y de esta forma, poder costear todos los viajes hacia las peleas. Nunca he tenido un patrocinador o subvención, absolutamente nada”.

Esto es gran culpa de la poca visibilidad y cultura nacional que se tiene de este deporte, que para muchos solo es una pelea detrás de dos luchadores o luchadoras, pero que no ven el trabajo y la constante disciplina a la que están sometidos los exponentes del Boxeo.

Quien se detuvo a hablar sobre esto fue el entrenador de Marilyn Ortega, Claudio Jara, atribuyéndolo a la poca masificación que se le da a la disciplina y más aún en la categoría femenina.

“El machismo en el deporte”

Es por eso, que Claudio adjudica el problema a un término que suena con fuerzas en estos días, el “machismo”. En sus palabras, el entrenador de Marilyn apuntó que “es un tema que viene desde la base, desde dirigentes, personas ligadas a la dirección del boxeo a nivel nacional e incluso internacional“.

“Muchas veces son pensamientos muy retrógrados, ya que para ellos, el fuerte del boxeo está en el sexo masculino, y desde ahí se genera un problema de competitividad, ya que prefieren visibilizar el boxeo de hombres antes que las mujeres”, añadió.

Sin embargo, no se detuvo ahí, ya que afirmó: “Si desde un comienzo partimos mal, cómo hacemos de que sea creíble para la gente que ve el deporte, si desde la base partimos mal. No se confía en una rama que actualmente tiene dos campeonas mundiales“.

Dos grandes campeonas mundiales

“Las grandes gestas internacionales del boxeo han estado de la mano con exponentes nacionales que son mujeres. La ‘Crespita’ Rodríguez, que fue campeona mundial; y ahora, Daniela ‘Leona’ Asenjo, que igual lo es”, declaró.

Además, sentenció que “la crítica va por ese sentido, apostar más y creer más en el deporte que no es tan visibilizado o masificado. Se dice que el deporte de los puños es el deporte de los pobres, entonces nosotros, nuestro club apuesta a eso, a ir a los lugares donde nadie va y poder sacar a esos niños que necesitan la oportunidad y enseñarle nuevas cosas para que puedan sobresalir y que abre puertas”.

Volviendo a Marilyn Ortega, el ser parte de club Fighters Ground, que administra su coach, ha sido un bálsamo para volver a encontrar el punto exacto que deben dar sus golpes para ganar los encuentros y llenarla de motivación para los eventos que se vienen.

Con relación a esto, Ortega detalló: “Nunca he sido una persona ambiciosa, de hecho, yo quería volver, subir al ring y ver hasta donde llegaba. En un año y medio de competencia he crecido mucho, me he superado y avanzado más de lo que esperaba. Mi meta es seguir subiendo al cuadrilátero, pelear, seguir representando al club, Fighters Ground, es mi principal meta”.

El próximo gran desafío de Marilyn ‘La Porfiada’ Ortega

Es por eso que ahora se prepara para dar vida a un evento en donde destacará su pelea ante Dennis Bravo, más conocida como ‘La China’, exseleccionada nacional a quien enfrentará este 15 de abril en el Gimnasio Escuela Teniente Merino de Valdivia.

Ante esto, Ortega profundizó que “ella es seleccionada nacional y nos ha representado en diferentes ocasiones en el extranjero. De hecho, ya en 2018 se pudo ver teniendo cruces fuera de Chile, cuando yo recién estaba logrando solidificar mi guardia, pero me gustan los retos, me gusta enfrentar a compañeras fuertes, ya que son las peleas y desafíos grandes que nos hacen mejorar”.

Debido a esto, es que entregó detalles sobre cómo se prepara para dar la pelea ante una gran competidora como lo es Dennis Bravo, al destacar que “trabajamos todos los días después de mi jornada laboral (horario de oficina), así que me quedan las tardes para poder entrenar junto a mi coach“.

“Los entrenamientos se dividen en trabajo técnico, físico (enfocado en el boxeo), sparring y cruce con compañeros, además de clases grupales del club y del grupo de competencia”, indicó.

“Nos discriminan”

Sin embargo, el camino para Ortega sigue siendo muy complicado en el ámbito del boxeo y esto se debe a que su club actualmente incursiona también en el Kickboxing, algo que le ha jugado en contra a Marilyn y que se mantiene hasta el día de hoy.

Quien resumió el problema fue el entrenador Claudio Jara, que remarcó: “La Mary lamentablemente no está en la FECHIBOX (Federación Chilena de Boxeo), ya que nos discriminan porque somos un club que también practica Kickboxing. Entonces se genera un tema de segregación. Yo puedo entender que digan que a Marilyn se le puede salir una patada, pero como entrenador te puedo garantizar y asegurar que ella no te va a lanzar una patada”.

“Ella perfectamente podría estar como una de las mejores en la FECHIBOX, la mejor con 57 kilos y hasta del país. Hace poco hicieron un selectivo para los Panamericanos y no fuimos invitados porque no fuimos parte de los convocados”, enfatizó.

“De hecho, Mary fue campeona de un torneo ABATAM (Asociación adherida al consejo mundial amateur de Boxeo) en el año 2021 y perfectamente puede hacerlo en la Federación Chilena“, aclaró ‘Jota Jota’.

Sin dudas un complicado panorama para Marilyn Ortega que a pesar de sufrir fuerte negativas a lo largo de su trayectoria, sigue encarando su carrera con optimismo, disciplina, constancia que la identifican, respaldada por el gran trabajo que junto a su Coach, realizan día tras día en los entrenamientos.

Admiración por una referente nacional

Independientes de los problemas, Marilyn no dejó pasar la oportunidad de brindar toda su admiración a una exponente que le sirve como guía para continuar con su carrera, al destacar la figura de “Daniela ‘La Leona’ Asenjo, ya que conozco de cerca su trabajo, su esfuerzo y ellos no han dejado de trabajar junto a Alejandro Concha (su entrenador) y realmente los admiro muchísimo. Es una tremenda referente para las boxeadoras del país“.

Por último, señaló que sus desafíos a futuro son “seguir entrenando, trabajando, mejorando y corrigiendo. Hay mucho que mejorar y siempre tenemos que estar preparados para cualquier enfrentamiento que se nos presente. Obvio, mientras podamos financiarlo y llegar, ahí vamos a estar. Se nos viene mucho trabajo durante el año”.

Cabe destacar que en el gran evento en donde la pelea de Marilyn Ortega vs Dennis Bravo se alza como el espectáculo principal, también estará acompañada de dos batallas más.

La primera de ella la protagonizarán Ángel Ruiz ante Ramon Velásquez, mientras que el segundo combate estará a cargo del chileno Sebastián Fontanilla contra el argentino Gustavo Chazarreta, en duelos que serán a 6 round y todo producido y ejecutado por Benbru Promotions.