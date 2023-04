Una gran polémica se encuentra instalada por estas horas en la halterofilia (deporte de levantamiento de pesas) internacional, ya que un atleta masculino irrumpió en una competencia de mujeres al se inscrito y en su primera participación, destrozó uno de los récords más brutales del certamen disputado en Canadá.

El torneo lleva por nombre Heroes Classic 2023 y el competidor en el centro del caos es Avi Silberg se lució en el certamen, al lograr ganar en todas las categorías que compitió, a pesar de que la prueba era para contendientes femeninas.

Resulta que la asociación que dirige el campeonato, la Canadian Powerlifting Union (CPU), tiene la desconocida regla de que cualquier persona que se refiera a sí misma como mujer puede competir en la división femenina, algo que aprovechó Silberg.

De hecho, en uno de sus estatutos, CPU determina que “con base en la evidencia disponible, el Grupo de Trabajo de Expertos consideró que los atletas trans deberían poder participar en el género con el que se identifican, independientemente de si se han sometido o no a una terapia hormonal“.

Ante esto fue que Avi participó y rompió la marca en press banca con un levantamiento de 167,5 kilos, desplazando a Anne Andres, quien se volcó a las redes sociales para repudiar la participación de Silberg en el Heroes Classic 2023.

En sus airados comentarios se detalla que “dicha persona (Avi) es un ser cobarde e intolerante. Estoy más que feliz de ser eliminada del récord y seguir levantando pesas con mis amigos. Obtuve permiso de todos los competidores con los que he estado en la plataforma. De hecho, me preocupo por las mujeres en el deporte porque SOY una mujer en el deporte“.

Así también tildó de “actitud maliciosa” el hecho de que Silberg entrara a la competencia y destaca que lo ocurrido es un claro mensaje de “odio a las personas transgénero”.

Sin dudas un revuelo que está lejos de terminar, ya que acciones como estás se van repitiendo cada vez más en el deporte. De hecho, ya se ha llevado acciones contra este tipo de situaciones, como la medida tomada por World Athletics (federación internacional de atletismo), quienes acordaron que atletas transgénero no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales.

🏋️‍♂️ Team Canada powerlifting coach, Avi Silverberg just broke the Alberta WOMEN's bench press record in the 84+ kg category at the "Heroes Classic."

Former record holder, trans-identifying male, Anne Andres had a front row view as Silverberg mocked the discriminatory CPU policy… pic.twitter.com/ajhUJPB4gc

— ICONS Women (@icons_women) March 27, 2023