En la pasada jornada de la UFC 285, todos se sorprendieron por diversos factores como el regreso a la competición de Jon Jones luego de tres años y su victoria ante Ciryl Gane y por la presencia del reconocido actor de renombre mundial Jake Gyllenhaal, quien se robó los focos de los medios presente en el evento.

Resulta que el personaje principal del ‘Día después de mañana’, es uno de los actores que más se esfuerza por llevar a cabo buenos papeles en las cintas que protagoniza como cuando adelgazó para la película Nightcrawler (2014) y al año siguiente transformó su cuerpo en pura fibra para el rodaje de Redención (2015).

Es por eso que para la nueva cinta que llevará a cabo ‘Road House’, que es un remake de la película original ‘De profesión: duro’ (1989), participó de manera muy activa en este fin de semana en la fecha de la UFC.

Resulta que el rodaje de la pieza audiovisual se trasladó hasta el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde el actor apareció interpretando a su personaje en el film, Elwood Dalton, delante de las cámaras de grabación y de los aficionados que asistieron para disfrutar el evento de lucha.

En la parte del pesaje, Gyllenhaal aprovechó cada momento para meterse en el personaje y saludo al presidente de la UFC, Dana White, mientras medían su peso y estatura para la ‘pelea’ que protagonizará ante el rival del film, Jay Hieron, exluchador.

Como es de costumbre en este deporte, ambos contendientes cruzan palabras al momento de finalizar el pesaje y en esta situación, el actor le propinó un golpe en el rostro a Hieron, algo que saldrá en la película y que animará un intenso momento en la cinta.

Además, en declaraciones que irán en la misma, Jake en el papel de White, sentenció que “este hombre es una puta broma, me hace reír. No puedo creer que haya estado entrenando durante seis semanas para esta pelearme con este pedazo de mierda”.

Además, en la cinta aparece el luchador irlandés, Conor McGregor, quien supone ser amigo de Dalton en la historia de la película que seguirá su rodaje y espera estrenarse a fines del 2023.

