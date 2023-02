Triste noticia para los amantes del fútbol americano. Este miércoles, y tras haber coqueteado con el retiro en 2022, el estadounidense Tom Brady anunció que cuelga los botines de manera definitiva a sus 45 años y se despide de la NFL con siete anillos del Super Bowl. Toda una leyenda de este deporte.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el icónico quarterback dio a conocer su decisión: “Iré al grano inmediatamente. Me retiro para siempre. Sé que fue un asunto muy grande el año pasado, así que me he levantado y sólo quería grabarme para que lo supieran. Les quiero agradecer a todos el apoyo; a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis rivales… Gracias por dejarme vivir mi sueño, no cambiaría nada. Los quiero a todos”.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Cabe consignar que el jugador estadounidense, exesposo de la modelo Gisele Bündchen, hizo este mismo anuncio el 1 de febrero de 2022, pero un mes y medio después, regresó a la actividad asegurando que “el trabajo no estaba acabado”, para jugar su temporada n°23.

En su última temporada, el californiano cayó en el primer partido de los playoffs en los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, su legado será recordado por todos los récords y logros conseguidos en los New England Patriots, donde jugó la mayor parte de su carrera.