Hace tan solo unos días, se dio a conocer la historia de Javiera Gómez, joven valdiviana de 20 años que destacó en la escena local al clasificarse a la gran Final Nacional de Ajedrez que se disputará en Santiago desde el 10 al 19 de febrero.

La joven sureña ha marcado un hito en la escena local, y que es la primera representante mujer en ingresar a dicha instancia en 40 años de competición.

Tras conseguir está gesta, Javiera conversó con BioBioChile, en donde reveló sus sentimientos y felicidad al conseguir la clasificación a la final Nacional de Ajedrez.

Con relación a esto, Javiera comentó: “Me siento super contenta de haber clasificado a la Final. Era una meta que yo tenía hace un par de años y estaba en la búsqueda de conseguirlo. Lo había intentado en un par de oportunidades, pero no se me había dado hasta este año”.

“Finalicé en el tercer puesto en la semifinal Sur de Los Angeles y los primeros 3 clasificados avanzaban a la Final Nacional. Ahora estoy expectante de lo que será la Final”, indicó.

Sin embargo la historia que está escribiendo en el mundo del Ajedrez no es reciente, ya que lleva más de 15 años disputando a gran nivel y siendo una de las mejores representantes femeninas en la disciplina.

En sus palabras, Gómez reveló que “mi interés por este deporte comenzó desde la primera vez que lo vi, cuando ingrese al taller de Ajedrez de mi colegio y yo tenía 6 años y me enamoré del deporte. No fue por casualidad, yo sentí que esto era para mí, aún siendo tan pequeña”.

“Desde un comienzo me llamó la atención las piezas y en especial el caballo (que es mí pieza favorita). Aprender a jugar Ajedrez no es difícil, pero entenderlo es lo difícil y creo que hoy en día sigo intentando entenderlo, ya que es un deporte de muchas opciones en una partida”, indicó.

Sus primeros campeonatos

Otra de las cosas que destacan en la vida de Javiera Gómez, es la capacidad de conseguir títulos y competir a nivel internacional a muy corta edad, ya que desde muy pequeña, ya era participé de campeonato Sudamericanos y extranjeros.

Así lo puntualizó Javiera al detallar que “gané un campeonato Panamericano en México, en la categoría hasta los 12 años y ese fue el evento que en mi carrera marcó un antes y un después, ya que ahí me di cuenta que era buena y que servía para este deporte“.

“Fui la mejor de América en mi categoría, en el Mundo y a mi edad ya estaba entre las mejores 20 y dije que yo quiero seguir en esto, me gusta y me va bien y desde esa edad empezó mi interés por el Ajedrez en el ámbito más profesional“, agregó.

Por otra parte, agregó que ese hito fue el inicio de una laureada carrera que la ha llevado a competir por más de 15 años y en diferentes latitudes del planeta, como en Costa Rica, El Salvador, 3 Olimpiadas, Mundiales, consiguiendo quedar dentro del Top 20 en más de una oportunidad y actualmente es la campeona nacional a sus cortos 20 años.

Patrocinadores en su carrera

Otra de los temas que tocó Javiera en su entrevista, fue acerca de los patrocinadores y aportes en sus años de carrera, donde puntualizó que la ayuda de sus padres en el comienzo de su trayectoria, fue vital para que ella pudiese destacar en la disciplina del Ajedrez.

Es por eso, que comentó: “En un inicio, el aporte fue casi 100% de mi familia, en mis primeras competencias tanto nacionales como internacionales. Ya cuando comencé a ganar títulos en el extranjero, fue cuando empecé a recibir más ayuda. Mi club de Ajedrez me ha ayudado postulando a proyectos y a fondos regionales o municipales para apoyar mi carrera, pero son apoyos que una misma debe buscar”.

“Solo en un momento de mi carrera hubo una empresa que me apoyó en mi trayectoria por unos meses, pero actualmente trabajo y compito y de esa forma trato de poder solventar mis gastos para las competencias”, mencionó.

La Final Nacional de Ajedrez en la mira

Ya con la clasificación en sus manos, Gómez mira a su nuevo objetivo como una forma para ayudar a romper con la hegemonía que se presenta en la disciplina en la que destacan los hombres, ya que es un torneo de modalidad mixta, pero en la historia ha quedado marcado por la poca inclusión de competidoras mujeres en la gran instancia decisiva en la que competirá.

Ante esto, Javiera expresó: “Por un lado está el Nacional Femenino y a parte está también el Absoluto, que en teoría se refiere a que es mixto, pero el tema es que ninguna mujer se clasificaba al torneo, ya que es de muy alto nivel y por ejemplo de los 100 mejores rankeados en Chile, solo hay una mujer instalada y soy yo”.

“Es algo complicado porque si pueden clasificar mujeres a la Final, pero el drama es que no ocurría porque ninguna tenía buenas participaciones en los Clasificatorios para la Final. He tratado de competir mano a mano con los hombre y de abrir paso para que esto cambie”, sentenció.

No obstante, esto ha arrastrado desde sus inicios una serie de ninguneos en su contra desde que era muy pequeña, pero aclara que perseguir sus sueños con constancia, los objetivos que se trazan si se logran cumplir y que estar en la Final es un pequeño paso para que más mujeres pongan atención en el ejemplo que quiere demostrar Javiera.

Así lo enfatiza al explicar que “espero llegar a ser la motivación e inspiración de otras mujeres. Primero debo estar a la altura y seguir esforzándome. Que vean que me pude clasificar y que me va a ir bien, para que puedan optar por hacer lo mismo, sin importar las críticas”.

“Es una responsabilidad que sostengo con el Ajedrez femenino acá en Chile. Creo que de a poco voy masificando el deporte en general, pero en algún momento me quiero enfocar más en las mujeres. Quizás más adelante tener una academia solo para ellas y hacer actividades. Hoy en día realizó un curso en Coyhaique para niñas y es increíble poder aportar a las siguientes generaciones“, compartió.

Por último, Javiera declaró: “Quiero agradecer a mi familia, ya que son mi apoyo N°1 desde mis inicios hasta el día de hoy y sin ellos no estaría en el lugar donde me encuentro. Además, me gustaría comentar que a veces nos cuesta soñar y tener alguna meta que uno en realidad quiere realizar, porque se ve muy lejano, pero considero que ninguna es tan lejana o imposible si se trabaja y es constante”.

“Finalmente los resultados van de la mano con eso, yo en realidad no encuentro que tenga tanto talento para el Ajedrez, pero si me esfuerzo y estudio para que las cosas me resulten. Soy partidaria que la constancia, dedicación y motivación llevan muy lejos y en todo ámbito de la vida“, finalizó Javiera Gómez.