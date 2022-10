Hans Niemann, acusado por el campeón mundial Magnus Carlsen de hacer trampa por medio de chips anales, sigue dando que hablar en el universo del ajedrez, en esta ocasión, por una insólito motivo. Y es que el estadounidense, en medio de un prestigioso torneo internacional, fue protagonista de uno de los episodios más surrealistas de este deporte.

Durante la partida frente a su compatriota, Sam Sevian, válida por el Abierto de Estados Unidos, Niemann quedó estupefacto cuando su rival, al momento de arrebatarle a su rey, le corta la cabeza a la pieza ante la impávida mirada de ambos y las risas de los comentaristas de la transmisión oficial.

Sin saber si la acción de Sevian fue producto de un exabrupto o sólo se dio accidentalmente, el cuestionado ajedrecista exteriorizó claros gestos de desconcierto y sólo atinó a mirar a los jueces para buscar alguna explicación, al mismo tiempo que le pedía a su rival que le devolviera la pieza para seguir con su turno.

This is one of the funniest things I have witnessed!pic.twitter.com/L3uF9gAqNd

— Ratnesh (@ratnesh806) October 18, 2022