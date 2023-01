La estrella de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, se encuentra en “estado crítico”, según la NFL, luego de que el ‘safety’ de 24 años sufriera un paro cardiaco durante un partido contra los Bengals de Cincinnati.

Tras sufrir un fuerte golpe en el pecho, el jugador se desvaneció en el césped del Paycao Stadium, donde recibió reanimación cardiopulmonar para después abandonar el recinto en ambulancia.

El trágico momento ocurrió después de que Hamlin tacleara al receptor abierto Tee Higgins y se levantara rápidamente después de la jugada. Entonces, se colapsó abruptamente, y personal médico ingresó apresuradamente al campo de juego para atenderlo.

Una vez que la ambulancia salió del estadio los jugadores de ambos equipos se retiraron a los vestuarios a esperar las instrucciones de la liga que decidió suspender el juego.

“Hamlin sufrió un paro cardíaco luego de un golpe en nuestro juego contra los Bengals. Su ritmo cardíaco se restableció en el campo y fue trasladado al Centro Médico de la UC para más pruebas y tratamiento”, indicaron los Bills en redes sociales.

Después, la NFL publicó en Twitter una actualización sobre el estado de Hamlin, de 24 años. “Recibió atención médica inmediata en el campo de parte del equipo médico del equipo, cuerpo médico independiente y de paramédicos locales. Fue llevado a un hospital donde se encuentra en condición crítica”.

“Nuestros pensamientos están con Damar y los Buffalo Bills. Entregaremos mayor información cuando esté disponible”, agregó.

Our thoughts and prayers are with Damar, his family and the Buffalo Bills ❤️💙 pic.twitter.com/A03jGU4J9S

— NFL (@NFL) January 3, 2023