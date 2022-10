Bobby Wagner, jugador de Los Angeles Rams de la NFL, se volvió viral luego de propinarle un bestial tacle a un manifestante que invadió el duelo de los últimos campeones de la liga ante San Francisco 49ers.

Ambos equipos se enfrentaron este lunes por la cuarta jornada de la fase regular y, sobre el final del segundo cuarto, un espontáneo saltó a la cancha a modo de protesta.

El sujeto corrió por la cancha con un bengala en la mano y, cuando pasó cerca de la banca de los Rams, Bobby Wagner apeló a lo que mejor sabe hacer: derribar gente.

El linebacker le propinó un brutal tacle al invasor, quien luego fue detenido por personal de seguridad y retirado del estadio.

La imagen no tardó en adueñarse de las redes sociales, donde incluso comentaristas como los hermanos Peyton y Eli Manning aplaudieron la acción del defensivo de los Rams.

OMG BOBBY WAGNER JUST TRUCKED THE FAN THAT RAN ON THE FIELD pic.twitter.com/uwoEzkrFxc

— Cameron Salerno (@cameronsalerno1) October 4, 2022