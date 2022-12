La selección femenina de Hockey césped ha vivido un año 2022 de mucho aprendizaje y experiencia en la disciplina, luego de la histórica participación en el Mundial que se disputó en Europa y que les brindó el décimo tercer lugar en la competición.

Además de eso, este domingo 11 de diciembre, comenzaron su presentación en la Nations Cup 2022 que se lleva a cabo en España, en donde enfrentaron en su debut al complicado elenco de la India.

Lamentablemente para Las Diablas, su primer compromiso finalizó con una derrota por 3 a 1 ante el conjunto asiáticos.

Los primeros dos punto del encuentro lo marcó la selección de India, demostrando una leve superioridad ante el conjunto nacional.

Posteriormente, las chilenas comenzaron a atacar y sus rivales a jugar a las contras, donde la portera Natalia Salvador se convirtió en una de las mejores de la cancha.

No obstante, las ‘Nabhvarna’ lograron encajar el tercer gol, antes que la jugadora Fernanda Villagra convirtiera el tanto de Las diablas, para maquillar el resultado y quedar con un 3 a 1 abajo en su debut en está competición.

Recordar que la Nations Cup, es un campeonato de gran importancia, ya que al cuadro ganador de este certamen, se le brindará el cupo para acceder a la Pro League de Hockey Césped femenino.

Ahora, el siguiente compromiso que tienen por delante, será el lunes 12 de diciembre ante Sudáfrica a las 12:30 horas.

Full Time: India 3-1 Chile

Watch every game live on https://t.co/71D0pOq2OG.

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 11, 2022