El vóleibol universitario de Estados Unidos dejó un puntazo que se ha hecho rápidamente viral en redes y que enloquece en estos días al mundo de este deporte.

Todo ocurrió durante un encuentro entre la Universidad de Houston y la de Dakota del Sur por el Torneo Final de la NCAA, destacando principalmente una notable acción defensiva.

Tras una mala recepción, la libero Kate Georgiades no dudó en lanzarse sobre una mesa y salvar una pelota para que posteriormente su equipo anotara luego de un gran ‘rally’.

“Estaba mirando hacia arriba y ni siquiera vi una mesa allí. Sólo estoy agradecida de haberme podido levantar…“, expresó la jugadora de la Universidad de Houston a KHOU-11.

Georgiades volcó dramáticamente la mesa mientras el juego continuaba por todo el gimnasio. Y de alguna manera, cuando los Coyotes devolvieron el balón a los Cougars, la arriesgada jugadora ya se había levantado y corrido de vuelta a la cancha.

[/LeeTambien]

Esta jugada suma ya cerca de 10 millones de visualizaciones en la cuenta oficial de Twitter de la cadena ESPN, que se pregunta: “¿El mejor punto en la historia del voley?”.

Still not over this 🤩 @kate_george17

💻 ESPN+#NCAAWVB #SCTop10 x @UHCougarVB pic.twitter.com/MxcNFbLkQa

— NCAA Women's Volleyball (@NCAAVolleyball) December 3, 2022