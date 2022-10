Hace un par de días, Makarena Pinto logró un importante hito para Chile. La gimnasta nacional obtuvo la medalla de oro en salto femenino en los juegos ODESUR, llevados a cabo en Asunción, Paraguay.

En diálogo con BioBio Chile, la deportista de 34 años analizó su triunfo y describió el camino que recorrió para sumar su primera presea de oro en la competencia.

En primer lugar, detalló la emoción que sintió al llevarse el galardón dorado. “El torneo lo disfruté al máximo, di todo de mi. Todavía estoy feliz. Me encuentro contenta y orgullosa por el trabajo que logramos“, indicó.

A su vez, complementó que “cuando supe que gané me di por pagada. Fue difícil llegar al podio, venía de entrenar con poco tiempo y mucha presión”.

Y es que la atleta estuvo tres años alejadas de las competencias. Además, durante este período fue madre de dos hijos. Por lo tanto, tuvo que prepararse en tiempo récord para recuperar su máximo nivel.

“Fueron nueve meses muy duros, sacrificados, llena de dolores, cansancio, pero a la vez estaba convencida de que me podía ir bien. Ese siempre fue mi foco. Sabía que podía hacer una buena competencia”, puntualizó.

La falta de auspicios en su carrera

Un problema que deben afrontar los deportistas de nuestro país, es la falta de financiamiento para cubrir sus carreras.

De hecho, Pinto debía conseguir un buen resultado en los ODESUR para revalidar la beca Proddar. “Estaba nerviosa con eso porque no me podía ir mal. Era mi primer evento en tres años a nivel internacional. No tuve competencias antes”, señaló.

Bajo esta misma línea, comentó que “fue muy estresante. Gracias a Dios salió todo bien. Con este resultado mantengo la subvención“.

Sin embargo, la asignación que recibe por parte del Estado no le permite cubrir todos sus gastos. Debido a esto, continúa en la misión de hallar financiamiento desde el mundo privado para alistar sus próximas competencias.

“Estamos en busca de auspiciadores que puedan aportar un granito de arena de camino a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023“, sostuvo.

De igual modo, agregó que “es difícil contar con patrocinadores. Por mi parte, yo no los tengo”.

Próximos desafíos

Si bien, han pasado aproximadamente dos semanas de su gran logro, ya piensa en los desafíos que vienen por delante.

“Ahora comienza la preparación para los Panamericanos 2023 y París 2024. Va a ser una temporada de reintegro deportivo”, enfatizó.

De esta manera, la competidora buscará nuevamente obtener uno de los primeros lugares en Santiago 2023. “Vamos de lleno a eso. Yo quiero estar en el podio” sentenció de forma segura.