Una deportista que volvió en grande tras sus meses de ausencia, es la gimnasta Makarena Pinto, quien estuvo ausente en su disciplina por más de un año, a causa de su segundo embarazo a sus 33 años de edad.

La competidora consiguió alzarse con el primer lugar y ser campeona nacional de la prueba de salto, el pasado fin de semana. Además, se encamina para disputar de buena manera en los Juegos Odesur, que se competirán en octubre de este año en Asunción, Paraguay.

La excelente deportista,¿ conversó con BioBioChile y comentó como vivió la vuelta a su deporte y el tiempo que pasó cuidando a sus bebés, en la etapa que estuvo sin competir.

De vuelta a la competencia

Con relación a esto, Makarena señaló: “Me sentí super bien compitiendo. Llevo recién 6 meses retomando lo que es gimnasia. Tuve una caída y un error en las barras y fue donde perdí un poco más de puntaje, pero encontré que estuve bastante bien”.

A su vez, comentó que fue madre de una hija hace aproximadamente un año y es su segundo bebé, en donde además, destacó que “estuve prácticamente un año afuera para cuidar a mi hija desde su nacimiento. En ese tiempo me estuve recuperando, ya que nació por cesárea. En ese periodo entrene mucho más suave, pero no es lo mismo”.

“Recuperarte después de la cesárea igual es complejo, es un proceso lento, se pierde masa muscular y eso genera que tienes que realizar harto trabajo para recuperar el ritmo que tenías. Sin mencionar, todo lo que demanda un recién nacido”, expresó Makarena Pinto.

La gimnasta nacional se ilusiona con llegar a disputar de buena manera los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Sin embargo, para llegar, tendrá que disputar otros eventos antes de representar al país en suelo nacional.

Ante esto, la santiaguina manifestó: “Mi meta siempre ha apuntado a los Juegos Panamericanos del 2023. Estoy super dispuesta a pelear esa medalla en salto. Anteriormente he tenido la posibilidad de competir y solo la he rozado. Todas las cartas están puestas en esa competencia. Quiero tenerla en mis manos”.

“Estaba obligada a competir en las nacionales, porque debo revalidar mi beca Proddar en el último evento que queda, que son los Odesur. Estoy obligada a que me vaya bien en ese certamen. Además, estoy a la espera de que me confirmen mi participación en la Copa del Mundo en París, a fines de septiembre”, agregó.

Makarena cuenta con la posibilidad de poder disputar el evento internacional en su disciplina y para eso, indicó que “espero que me puedan confirma luego mi participación en la competencia mundial. Cumplí con los puntajes requeridos y sería una buena instancia para prepararme mejor para los Juegos Odesur”.

Falta de auspicios

La deportista se tomó el tiempo para informar que no ha recibido auspicios y que es una tarea muy difícil hoy en día. Según ella, hay poco apoyo en ese ámbito y espera poder contar con alguna marca que la ayuda a solventar su carrera, ya que trabajar, cuidar niños y entrenar, se le hace muy difícil y se le acortan los tiempos.

Con relación a esto, reveló que “ha sido super difícil. He buscado y golpeado varias puertas, pero nada se ha concretado. Las marcas no quieren ayudar mucho y se vuelve super difícil conseguir auspicios. Actualmente no trabajo con ninguna marca asociada”.

“Mi idea es poder conseguir auspicios por un tema de descanso. Ahora volví a mis rutinas, veo a mis hijos y se hace demasiado corto el tiempo. Sería fundamental esto. También ahora estoy con suplementos, que son necesarios, ya que no duermo muy bien y no tengo tiempo de recuperación”, detalló.

Por último, Makarena Pinto puntualizó que “he sido varias veces medallista de copas del mundo, finalista en Juegos Panamericanos y aquí estamos de vuelta. Quiero competir por esa medalla y cumplir mi objetivo, que es acá en casa el 2023. Ojalá pueda aparecer alguien que confié en mi trabajo y quiera ser parte de mi proceso”.

“También los dejo invitados a mi escuela de Gimnasia, que es GYM MAk y ahí me pueden ubicar. Estoy trabajando con niños y formando a las futuras generaciones”, finalizó.