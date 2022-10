El neerlandés Victor Steeman, que fue trasladado al hospital de Faro (Portugal) con un traumatismo craneoencefálico el pasado sábado tras sufrir un accidente en la curva 14 del circuito del Algarve durante el GP de Portugal de Supersport ha fallecido, según ha comunicado la Federación internacional y los organizadores.

El piloto de Kawasaki, “a pesar de los esfuerzos del personal médico del circuito y del hospital, lamentablemente ha sucumbido a sus heridas”, dice el comunicado.

El padre del piloto también emitió una declaración en donde señaló: “Nuestro Víctor no pudo ganar esta última carrera. A pesar de la pérdida y el dolor insoportables, estamos muy orgullosos de compartir que nuestro héroe pudo salvar a otras 5 personas mediante la donación de sus órganos”.

“Nos gustaría agradecer a todos por la forma en que han convivido con nosotros durante los últimos días. Extrañaremos enormemente a Victor”, finalizó.

Steeman estaba disfrutando de una excelente campaña en el Campeonato FIM Supersport 300 y llegó a Portugal con una posibilidad matemática de hacerse con el Campeonato Mundial. Con cuatro victorias, cinco podios y tres poles en esta temporada.

We’re deeply saddened to report the loss of WorldSSP300 rider Victor Steeman

The WorldSBK family would like to send all our love to his family, team and loved ones. A great personality, a fierce racer and a legacy left embedded in our paddock forever

Ride in Peace, Victor pic.twitter.com/suVbB59o9h

— WorldSBK (@WorldSBK) October 11, 2022