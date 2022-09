Un deportista que ha disfrutado de ser un competidor invicto en su trayectoria como deportista es, Floyd Mayweather Jr. El púgil norteamericano de 45 años volvió a subirse a un cuadrilátero, está vez para enfrentar a Mikuru Asakura, luchador de artes marciales mixtas que es aprendiz de Manny Pacquiao.

En un duelo que marcaba el retorno al ring del estadounidense, ‘Money’ logró una cómoda victoria, tras concretar un violento puñetazo de derecha, que impactó en el oído de su adversario, quien se desplomó en lona.

Todo esto ocurrió tan solo en el segundo round de la batalla, a los 4 minutos de iniciado el combate entre ambos.

Floyd Mayweather wasted no time with a second round KO of Mikuru Asakura 💥 🎥 @rizin_English pic.twitter.com/Gl45hGUnKI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2022

De esta manera, el oriundo de Estados Unidos, no cumplió con su palabra, puesto que en la conferencia de prensas antes de la batalla, Floyd había comentado que no quería disputar un encuentro corto, ya que pensaba que su seguidores no se divertían con pocos rounds arriba de la arena de boxeo.

En la previa, Mayweather sentenció: “Pienso que la última vez que vine aquí fue tan rápido que nadie tuvo tiempo para disfrutar. Me aseguraré de llegar hasta tres asaltos, a menos que quieran que lo haga más rápido”.

🥊 Pleno en el oído y a la lona: así le ganó Mayweather a Asakura en Tokio. 🎙️ @EmilianoCandido – @LeoBenatar

#MayweatherxDSportsFight pic.twitter.com/gVLBgE6esD — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) September 25, 2022

La fortuna por la pelea

No tan solo es impactante lo poco que duró el enfrentamiento, si no que también impresiona la cantidad de dinero que se adjudicó el ganador de la pelea entre ambos.

Por los cuatro minutos en arriba de la lona, Floyd Mayweather ganó un total de 20 millones de dólares. Además, el boxeador proveniente de Michigan, mantuvo su invicto de 50 victorias, 27 por la vía del K.O.