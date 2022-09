La ‘pelea del siglo’ podría tener una segunda parte. Y es que el retirado boxeador Floyd Mayweather sorprendió al mundo tras confirmar la revancha con el excampeón de la UFC, Connor McGregor.

A sólo falta de días para enfrentar al luchador japonés de MMA, Mikuru Asakura, ‘Money’ hizo oficial dos anuncios; una pelea contra el youtuber Deji en noviembre y contra el irlandés en 2023.

“Quiero salir este fin de semana y divertirme (contra Asakura). Luego tengo otra exhibición en Dubái en noviembre y la revancha con Conor McGregor en 2023”, reveló el púgil que se retiró como campeón mundial, en conversación con Daily Mail.

En ese sentido, Mayweather reconoció que ha tenido contacto con el irlandés, enfatizando en que aún no determinan “si va a ser una exhibición o una pelea real”.

“Ha habido conversaciones de ambos. Preferiría una exhibición, no me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real… Muchachos como Conor McGregor o que realmente no golpeen fuerte, como youtubers o de la UFC. Realmente, no me importa chocar con ese tipo de individuos, pero nada me pondrá en una posición en la que me voy a hacer daño”, sentenció el multimillonario exdeportista.

Cabe consignar que en su encuentro en 2017, el triunfo fue para el norteamericano por nocaut técnico, lo que, en ese momento, significó el triunfo n°50 para el boxeador. Luego de aquella pelea, McGregor ha señalado en innumerables entrevistas que le encantaría tener una revancha y “volver a honrar el cuadrilátero en el futuro”. Un anhelo que se hará realidad el próximo año.