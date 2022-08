El regreso del Enduro World Series (EWS) después de un mes de receso, viene con una agenda cargada de competencias. El pasado fin de semana, se corrió la quinta fecha en Burke Vermont, Estados Unidos, y solo una semana después, los pilotos del Enduro se trasladarán hasta Maine para correr la sexta fecha y la última en Norteamérica.

Hasta allí llegará el chileno Pedro Burns, quien se ha preparado arduamente para la segunda tanda de la temporada, con el objetivo de situarse en las primeras posiciones de su categoría.

El piloto nacional, quien sufrió un grave accidente el año pasado que le impidió terminar el EWS 2021, regresó para darlo todo. Si bien asegura “aún no estar en el mejor lugar, pero voy en la dirección correcta”.

Pedro se siente imparable y enfocado en posicionarse en lo más alto del ranking mundial y este fin de semana en la última fecha en Norteamérica pretende demostrarlo: “Previo a las fechas en Estados Unidos, estuve en Europa dos meses y medio preparándome y corriendo las dos primeras paradas de la competencia”.

“Antes de la tercera tuve un accidente y me disloqué el hombro, lo que no me permitió correr esa carrera, pero luego retornamos a full y me siento súper fuerte, con ganas de andar rápido y estar metido adelante con los mejores. Está súper competitiva la categoría, pero voy con altas expectativas”, indicó.

Esta nueva fecha, la sexta, se realizará en Maine en un bosque con muchas pendientes, con tierra blanda y mucha raíz por lo que la dificultad será alta y desafiará a los competidores a demostrar todas sus habilidades.

Luego de esta jornada, la competencia se trasladará hacia el viejo continente con una parada en Suiza y la última que será en Francia.