La chilena Bárbara Riveros sacó a relucir toda su experiencia este jueves para imponerse con autoridad en el exigente Triatlón Alpe d’Huez en Francia, evento donde sorprendió a las favoritas con un notable rendimiento de principio a fin.

La deportista de 34 años se impuso en los 2.2 kilómetros de natación, 118 km de ciclismo y 20 km de carrera a pie con un tiempo de 6 horas y 35 minutos.

Victory on home soil for Leon Chevalier whilst Barbara Riveros continues her 100% podium record in 2022 🇫🇷 🥇 pic.twitter.com/yMEzussijh

— PTO (@protriorg) July 28, 2022