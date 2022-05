El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo Álvarez, campeón indiscutible del peso supermedio, confirmó este martes en sus redes sociales que se enfrentará por tercera vez con el kazajo Gennady Golovkin, ante el que expondrá los cinturones de las 168 libras.

La pelea será el próximo 17 de septiembre en una sede por confirmar y estarán en juego los fajines supermedios de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. Es momento de terminar lo que comenzamos y defender nuestros títulos #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre. Sede por confirmar”, publicó Álvarez en su cuenta de Instagram.

‘Canelo’, quien por caer en mayo ante el ruso Dmitry Bivol perdió el estatus de mejor boxeador libra por libra del momento, anunció el combate contra Golovkin un día después de una rueda de prensa en la que afirmó que la trilogía ante el kazajo era una posibilidad.

“Son las dos peleas más importantes del boxeo en este momento, la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol, con quien desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Soy una persona muy perseverante”, explicó el peleador de 31 años antes del inicio de su primer torneo de golf, “No golf no life”.

El boxeador oriundo de Jalisco, estado ubicado en el oeste de México, peleó por primera vez con Golovkin el pasado 16 de septiembre de 2017, duelo que terminó con un empate.

En ese primer combate, Golovkin demostró ser un problema para Álvarez, quien llevaba siete victorias en fila, por lo que la afición provocó una segunda parte el 15 de septiembre de 2018 que el ‘Canelo’ ganó por decisión mayoritaria.

Con ese triunfo, Saúl Álvarez le arrebató los títulos medianos de la AMB y el CMB, por lo cual ahora el kazajo, de 40 años, tratará de cobrarse revancha ante uno de los mayores rivales de su carrera.

Canelo llega al enfrentamiento con Golovkin con un récord de 57 triunfos, 39 por la vía del nocaut, dos derrotas y un par de empates. El kazajo tiene marca de 42 victorias, 37 por la vía rápida, una derrota y un empate.

Después de la pelea, Álvarez probablemente buscará una revancha con Bivol en un duelo que podría ser en el peso supermedio o semipesado, como en su pasada derrota de mayo.