La polémica por el cupo al Mundial de Karate de Dubai sigue escalando. Mientras Matías Rodríguez asegura que fue perjudicado y que no fue seleccionado pese a ser el 1 del país en el ranking internacional; Joaquín González, elegido para defender a Chile en la cita planetaria acusa a su compañero de intento de "funa" y remarca que "soy el representante porque me lo gané y porque soy el mejor desde que llegué a la categoría". La Federación defiende su elección y el Plan Olímpico reaccionó para realizar un llamado a la calma.,

Una polémica de grandes proporciones ha sacudido al deporte chileno en las últimas horas y, especialmente, al karate nacional.

Esto luego que Matías Rodríguez denunciara estar siendo perjudicado tras no ser elegido para disputar el Mundial de Dubai, acusando que, en desmedro, se estaría beneficiando a un “hijo de un directivo”

Rodríguez asegura ser el ‘1’ de Chile en la materia, pero lamenta que el ranking esté ‘congelado’ desde 2020, situación que, a su juicio, le da los pasajes a la cita planetaria a alguien que no tiene sus mismos merecimientos.

“Soy primero en el ranking nacional cuando ellos se dignen a actualizarlo. Ellos están funcionado con un ranking del 2020. Están desmereciendo mis logros deportivos de 2021. Esa es la realidad”, comentó a BioBioChile.

Las palabras de Rodríguez desataron la molestia de Joaquín González, el aludido, quien contó en Redes Sociales su versión: “Faltar a la verdad es muy fácil y entregar información errónea para generar conflictos y victimización para obtener un beneficio pasando a llevar mi salud mental, la de mi polola y de mi familia diciendo que porque mi padre es parte de la directiva estoy en el Mundial”, lamentó.

“Soy el representante de Chile porque me lo gané y porque soy el mejor en este momento y en todo momento desde que llegué a esta categoría”, acotó.

Plan Olímpico reacciona

Tras los idas y vueltas de los deportistas, el Plan Olímpico reaccionó emitiendo un comunicado donde lamentó lo que se ha generado en estos días.

“Las instituciones que conforman el Plan Olímpico lamentan profundamente la polémica suscitada durante los últimos días con relación a los deportistas que representarán a nuestro país en Mundial de Karate, a realizarse en Dubai entre los días 16 y 21 de noviembre”.

“En los eventos deportivos específicos, las Federaciones son autónomas para tomar sus decisiones y convocar a deportistas a formar parte de la selección nacional. En este caso la Federación de Karate ha comunicado pertinentemente los criterios técnicos utilizados y que fueron conocidos por la Unidad Técnica Metodológica del Plan Olímpico”, agrega la misiva.

El escrito también remarca que “tanto Joaquín González como Matías Rodríguez tienen nivel suficiente para representar a nuestro país en eventos internacionales, y no es correcto señalar que algunas de las nominaciones para este mundial carece de méritos técnicos”.

“Cabe recordar que el Olimpismo nos invita a vivir el deporte de la mano de la excelencia, el respeto y la amistad, por lo que instamos a nuestros deportistas a trabajar cada día por ser mejores sin denostar a compañeros o rivales”, concluye.

Comunicado Público de la Secretaría Ejecutiva del Plan Olímpico sobre las nominaciones de deportistas al Mundial de Karate Dubai 2021.https://t.co/xJcqWnI9dB pic.twitter.com/AYEzgFxtki — Comité Olímpico de Chile (@COCH_cl) November 5, 2021

La explicación de la Federación

Desde la Federación de Karate, en tanto, también dieron su versión de los hechos. El gerente técnico de la entidad, Raúl Fernández, conversó con BioBioChile y entregó los detalles de la nominación de González.

Fernández, entre otras cosas, explicó que si bien el ranking mundial favorece a Rodríguez (16 contra 25), el detalle es que es que ese listado suma desde que un deportista inicia en la categoría. Por ende, el que uno lleve más años en la misma influye.

“El ranking se toma desde que tú entras a la categoría. Todo lo que hayas hecho en otra categoría (como el caso de Joaquín) se te elimina y partes desde 0. Y ahí te da la sumatoria de puntaje, que tu puedes haberte presentado y aunque hubieras perdido te suma igual una cantidad. Entonces tenemos un deportista como Joaquín que lleva casi nada en la categoría vs uno que lleva varios años”.

“En este minuto, claro, como el ránking (de la Federación Mundial) suma, él (Matías) sale mejor ubicado pero con una ventaja de más años en esa categoría que el otro”, aseveró el gerente técnico, haciendo hincapié en que “Joaquín fue medallista Panamericano en el último periodo, campeón de Juegos Panamericanos, tiene resultados en dos Premier en Europa”.

Fernández defendió además el criterio de selección: “Debe ser por lo menos 6 años que se usa, no es inusual. No es algo que inventaron ahora. Se determinó que es lo más justo. Porque si yo digo que una persona tuvo dos puntos en el Panamericano porque salió, no sé, por decir algo: tercero. Tú vas a una pagina web del organizador y lo puedes encontrar. Cualquier información que está ahí se puede ratificar en paginas de la WKF de la PKF (que es la Panamericana) y de la Confederación Sudamericana. Está todo clarito”.

Desde la Federación indican que pese a la polémica de los últimos días Joaquín González continúa con su preparación para el Mundial de Dubái, a disputarse desde el 16 de noviembre.