Luego de la polémica tras la denuncia del deportista chileno Matías Rodríguez, que acusa que no lo consideraron desde la Federación para representar al país en el Mundial para beneficiar a un hijo de un directivo, desde la Federación explicaron la situación y el protocolo para elegir a los representantes nacionales.

El Gerente Técnico de la Federación Nacional de Karate, Raúl Fernández, conversó con BioBioChile para aclarar el caso que involucra a Joaquín González, que representará a Chile en el Mundial de Dubái, y al denunciante Matías Rodríguez, que efectivamente es el número 1 de Chile en el ránking de la World Karate Federation (WKF), pero no así en el escalafón nacional, que como asegura el Gerente Técnico, sí se toma en cuenta para la elegibilidad.

¿Cómo es el protocolo para decidir quién va al Mundial?

“Joaquín es la nominación que teníamos desde septiembre. Los presupuestos son estatales entonces no podemos verlo 20 días antes de una actividad. Los pasajes tienen un costo diferente y todo sube. Se ve con tiempo, antes de designar al deportista todo esto pasa por la Unidad Técnica que nomina y presenta a los mejores según los entrenadores nacionales, que deciden quiénes debieran ser los que están en mejor rendimiento y han tenido los mejores resultados. Eso se envía a una Comisión Técnica que evalúa ránking (que está congelado, todas las asociaciones están informadas) y la nominación fue Joaquín González”.

“La Comisión Técnica tiene todos los antecedentes de ránking a pesar de estar congelado, resultados y esto se evalúa y le hacen una presentación al Directorio. El Directorio solo puede emitir un juicio en caso de que haya discordancia entre los técnicos y la Unidad Técnica. Ahí el Directorio entra a dirimir y puede cambiar las nominaciones, todo bajo estatuto. En este caso el nombre de Matías Rodríguez nunca fue mencionado entonces la Comisión y Unidad Técnica propuso al señor Joaquín González por unanimidad. Joaquín fue medallista Panamericano en el último periodo, campeón de Juegos Panamericanos, tiene resultados en dos Premier en Europa. En el último Panamericano en la final debió haber sido Chile/Chile, pero eso ya son cosas arbitrales. Peleando contra Estados Unidos Joaquín perdió en los últimos 5 segundos. Le debiera haber ganado la pelea pero no se la dieron”.

“Cuando se nominaron en septiembre teníamos un ranking congelado y está congelado aún, se está revisando con las asociaciones cómo reiniciamos, la pandemia nos ha causado estragos”.

Pero en el ránking de la World Karate Federation efectivamente Matías Rodríguez aparece 16° y Joaquín 25°…

“El ranking se toma desde que tú entras a la categoría. Todo lo que hayas hecho en otra categoría (como el caso de Joaquín) se te elimina y partes desde 0. Y ahí te da la sumatoria de puntaje, que tu puedes haberte presentado y aunque hubieras perdido te suma igual una cantidad. Entonces tenemos un deportista como Joaquín que lleva casi nada en la categoría vs uno que lleva varios años”.

Entonces ¿Cómo se ponderan los puntajes por la diferencia de años en la categoría que llevan Matías y Joaquín?

“Nosotros (como Federación) no nos regimos por ese ranking por lo mismo. La Federación tiene un ránking y la ponderación está detallada en la página por cada actividad (competición). Eso está. Lo que pasa es que cuando alguien quiere interpretar y decir ‘me están perjudicando’ sacan la parte donde él está en su mejor posición solamente. En este minuto, claro, como el ránking (de la Federación Mundial) suma, él sale mejor ubicado pero con una ventaja de más años en esa categoría que el otro”.

¿Eso estaba predeterminado por la Federación?

“Exactamente, es cómo nosotros seleccionamos a nuestros deportistas. Karate tiene en todas sus categorías de competencias internacionales 56 categorías individuales, entonces si no tenemos un sistema que nos especifique…Nosotros hacemos Regional, Nacional, Sudamericano, Panamericano. Y esos van sumando. Además hay participación en Serie A, que son del circuito mundial donde está la Premier League y está con su puntaje determinado a cada actividad cuánto se da. No es por un registro (la elección y evaluación de deportistas), es por varias actividades de distinto nivel. A medida de que el nivel de competencia es más alto se le va entregando una cantidad de puntos para determinar quiénes son nuestros seleccionado nacionales, que son los 4 primeros de cada categoría”.

¿Cómo se le comunicó la decisión a Matías? ¿O al no estar considerado no se le comunica?

Se le informa solamente al nominado, no a los que no van.

¿Hace cuantos años que se ocupa este protocolo para seleccionar?

“Debe ser por lo menos 6 años que se usa, no es inusual. No es algo que inventaron ahora. Se determinó que es lo más justo. Porque si yo digo que una persona tuvo dos puntos en el Panamericano porque salió, no sé, por decir algo: tercero. Tú vas a una pagina web del organizador y lo puedes encontrar. Cualquier información que está ahí se puede ratificar en paginas de la WKF de la PKF (que es la Panamericana) y de la Confederación Sudamericana. Está todo clarito”.

“El Directorio anterior congeló el ránking por lo de la pandemia. En febrero del 2020 se congeló porque no se podían realizar Regionales y hay mucha gente que no está entrenando. Bajo ese periodo y manteniendo la visión de quiénes estaban entrenando el mejor rendimiento se contempló como un aspecto el ránking y ahí Joaquín tiene más puntos que Matías”.

¿Entonces los resultados más recientes no se tomaron en cuenta?

“No, porque esto se ve previo a las actividades. Esto se vio en septiembre. Antes de septiembre en 2021 hubo actividad y la que menciona Matías de El Cairo se definió no ir (como federación) porque una Premier regularmente tiene 700 a 850 deportistas. El Cairo cerró con cerca de 340 por la baja asistencia luego de los Juegos Olímpicos. La gran mayoría de las grandes estrellas no fueron a esa actividad. Entonces el registro de competidores y nivel bajó. Yo no le quito mérito al chico que haya salido bronce, si siguen siendo buenos peleadores, pero las máximas estrellas de la categoría no estaban. Sacó tercero, me alegro y lo felicito. Pero nosotros no fuimos a El Cairo por la baja concurrencia de deportistas. Pero reitero: no desmerezco el haberse subido a un podium”.

“Estamos tranquilos, hemos hecho lo correcto y se ha hecho bien. (Matías Rodríguez) Tiene todo el derecho a reclamar pero lo que ha hecho creo que no es el conducto regular. Nosotros no tenemos ninguna carta del señor Matías Rodríguez, lo único que tenemos es de su asociación, que se le ha respondido como a cualquier asociado”.

¿Será un problema comunicacional?

“No es el único problema ni el único deportista que ha argumentado lo mismo buscando el resultado por la WKF y claro, hay deportistas que me han dicho ‘es que yo salí 11 del mundo’ y por nuestro sistema de clasificación si tu te presentas a una actividad, te toca contra el campeón, perdiste, y te arrastra a un sistema de repechaje. Volviste a perder en la siguiente y va a salir que eres 11 del mundo porque nuestro sistema es así. Pero después esa persona va a la prensa y dice ‘soy 11 del mundo y nadie me apoya’. Por eso digo, el sistema (del WKF) te suma puntos por historial”.

¿Cómo están en las últimas competiciones en la misma categoría?

Cuando se revisan las últimas participaciones en eventos de Joaquín González y Matías Rodríguez en la página de la WKF, el seleccionado por la Federación tiene mejor registro desde septiembre de 2019, que fue cuando empezó a competir en categoría Male Kumite -75 kg, hasta agosto de 2021, previo a que se tomara la decisión del seleccionado.

Tomando las participaciones en eventos desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2021, González acumula 1.170 puntos en la WKF con participación en 5 eventos, 3 de ellos categoría 6. En tanto, considerando la misma fecha para Matías Rodríguez, este acumula 390 puntos en 6 eventos, cuatro de ellos en categoría 6.

Considerando también los resultados posteriores a agosto de 2021 (después de que se tomara la decisión de selección por la Federación), desde septiembre de 2019 Rodríguez acumula 1830 puntos gracias al primer lugar en el Senior Championships de Uruguay y al tercer lugar en el Premier League de El Cairo. Por su parte, después de agosto de 2021 la única competición a la que ha acudido Joaquín González fue el Senior Championships de Uruguay en el que quedó en tercer lugar. Desde septiembre de 2019 a esta fecha acumula 1620 puntos.

Desde la Federación indican que pese a la polémica de los últimos días Joaquín González continúa con su preparación para el Mundial de Dubái, a disputarse desde el 16 de noviembre.