La Universidad de Chile busca reforzarse rápidamente para la temporada 2025, con Julián Alfaro y Gonzalo Montes como nuevos fichajes y la mira puesta en un delantero centro, como Octavio Rivero. Sin embargo, en Ecuador se burlaron de la oferta que habría hecho la U por Rivero, con el periodista Arturo Magallanes revelando que la cifra no supera ni el medio millón de dólares, muy lejos de los 3 millones que solicita Barcelona para liberar al jugador. La U solucionó problemas financieros y busca mejorar su plantel para competir en la Copa Chile, Campeonato Nacional y Libertadores.

Universidad de Chile busca ponerse lo más rápido posible en modo fichajes y buscar elementos que ayuden a nutrir la idea que busca implantar Gustavo Álvarez en la pretemporada del 2025, año en donde deberán batallar en tres frentes (Copa Chile, Campeonato Nacional y Libertadores).

Solo han presentado a Julián Alfaro y Gonzalo Montes como nuevos refuerzos, a la espera de abrochar la llegada de un delantero centro y las miradas están puestas en Octavio Rivero, viejo conocido del fútbol chileno, pero en Ecuador, país en donde juega actualmente, se burlaron y ningunearon la oferta que realizó La U por el jugador.

Resulta que en un movil, el periodista Arturo Magallanes de El Canal del Fútbol en Ecuador, se mofó la de oferta que habría realizado el cuadro azul a Barcelona de Guayaquil, equipo de Rivero.

En sus palabras, el informador contó que “es el tema más controvertido y es algo de lo que nos enteramos acá con Kevin“.

“Nos reíamos porque no lo podíamos creer, después habrá que contrastarla y todo. Ya U de Chile solucionó sus problemas que le impedían fichar, temas netamente financiero. Hoy ya puede e incluso presentó un refuerzo”, aseguró.

Más tarde lanzó que “ahora, todos estábamos convencidos, por lo que menos lo que llegaba desde Chile, era que lo que se había ofrecido por Octavio Rivero era 1,5 millones de dólares”.

🚨😱 "LA OFERTA NO LLEGA NI AL MEDIO MILLÓN" ❌💵 🎙️ @Arturo_M13 habla sobre la principal oferta que presentó la #UdeChile a #BarcelonaSC por los servicios deportivos de Octavio Rivero#FdeFutbolxECDF📲 https://t.co/Bnv6CMCLYe pic.twitter.com/BweRysqvNw — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) January 7, 2025

“Bueno, me dicen que la cifra que U de Chile había ofrecido a Barcelona no supera ni el medio millón. Es una cifra donde no te da ni para sentarte a conversar”, reveló de forma burlesca.

Cabe destacar que Barcelona mantiene la postura de pedir cerca de 3 millones de dólares para dejar en libertad de acción a Octavio Rivero, algo que estaría muy por encima de lo que La U podría ofertar por el delantero de 32 años.