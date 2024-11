La U se quedó con la Copa Chile 2024 tras vencer a Ñublense y la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, se refirió no solo a la alegría que aquello significa para la institución, sino también, al tema pendiente de ir al TAS por el caso ante Colo Colo.

“Fueron momentos duros, donde vimos que no había justicia, hubo hechos que empañaron el torneo. Pero nosotros le dijimos al plantel que tenía que hacer su trabajo, que no se desconcentraran y se centraran en los partidos”, dijo en primer lugar a Radio ADN.

A su vez, la exministra del Deporte de Chile criticó los dichos del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, que ‘amenazó’ con aplicar acciones legales contra el equipo azul y su abogado, José Ramón Correa, que insinuó que “Colo Colo robó un campeonato” en conferencia de prensa.

“Ese caballero (Aníbal Mosa) que habla tan destemplado, no me gusta, nunca compartí esas descalificaciones personales que me molestan. Me gusta hablar desde el conocimiento y no descalificando a los dirigentes, no es el sello nuestro. Muchas veces ese caballero se pierde y habla más desde la barra brava”, opinó.

En ese sentido, Cecilia Pérez aseguró que siente que “las palabras de Aníbal Mosa muestran que no es un ejemplo de dirigente, le habla a la barra y le hace mal al fútbol”.

Considerando además que las declaraciones de Mosa incitan al odio, la dirigente de La U dejó en claro que aguardan para ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la denuncia de desacato contra Jorge Almirón.

“Los abogados están esperando la sentencia en plenitud, los componentes de la sentencia para analizar y ver cómo se van a presentar los argumentos en el TAS. No hemos sido notificados por parte del Tribunal y estamos a la espera”, finalizó.