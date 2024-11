La U sigue luchando por sus alegatos tras la definición del Campeonato Nacional 2024, cuyo monarca fue Colo Colo, en una última fecha, donde los azules perdieron la opción de una final única tras igualar ante Everton.

A su vez, es de conocimiento público que los azules irán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con el objetivo de demostrar el desacato de Jorge Almirón por su presunta comunicación con la banca alba ante Huachipato, acusación que les fue desfavorable en el fallo entregado por el Tribunal de Disciplina de ANFP.

Al respecto, uno de los directores de Azul Azul, desde su propia perspectiva, consideró que ya es un tema pasado.

“No, de mi parte no. No pienso en eso. No estoy pensando en el TAS, perdimos el partido. Te hablo todo esto a título personal, perdimos con Everton y ya está. Merecimos ganar, para mí el gol es legítimo y seguirá siendo legítimo. Siento que ganamos en la cancha en ese partido”, comentó Juan Pablo Pavez en el medio partidario 100% Azules.

Lo que sí consideró Pavez, en ese sentido, es que La U debería haber jugado la final única para definir al campeón con Colo Colo, escenario que no se dio tras la falta de Marcelo Morales a Federico Martínez, que acabó anulando -tras intervención del VAR- el gol de Leandro Fernández que le permitía la mencionada chance al ‘Bulla’.

“Es una jugada de fútbol, el partido estaba de ida y vuelta jugándose al límite y el árbitro dejó jugar. El fútbol chileno se merecía una final, hubiese sido uno de los mejores campeonatos en mucho tiempo. Perdimos todos, por todos lados”, concluyó el dirigente de La U.